Özer Çak yazdı: 123 dakika sonra gelen isabetli şut!

Kadıköy’de 21.55 sularında yükselen Şampiyonlar Ligi marşı, sadece tribünlerde değil, Fenerbahçeli futbolcularda da farklı bir heyecan uyandırdı. Seremonide bunu yüzlerinden görmek mümkündü. Maçta başlama vuruşundan itibaren tribün desteği kendini hissettirdi. Ancak o coşku sahaya ilk dakikalarda tam anlamıyla yansımadı.

Maçın hemen 2. dakikasında kalesinde tehlike gören Fenerbahçe, ilk çeyrek boyunca duran top fırsatları yakaladı ama Szymanski bu fırsatları heba etti. Duran toplar artık Fenerbahçe için kronik bir sorun haline gelmiş durumda. Polonyalı oyuncu sahada kaldığı sürece duran toplarda aktif rol oynayacaksa bu konu üzerinde daha fazla çalışmalı ya da Fenerbahçe duran top rolünü tamamen başka bir isme vermeli.

REKLAM advertisement1

REKLAM

İlk 25 dakikada Mourinho’nun üçlü sistemi, kanat beklerin hücuma katkı verememesi nedeniyle sahada tıkandı. Uzun toplarla En-Nesyri ya da Duran'ı beslemeye çalışan Fenerbahçe, üretkenlikten uzak kaldı. Benfica'ya göre daha kolay maçlarda işleyen kanat beklerinin desteğinin, büyük maçlarda yetersiz kalması farklı sistemlerin de denenmesi gerektiğini gösterdi. Fenerbahçe'de ilk isabetli şut 33. dakikada yine Szymanski’den geldi. Göztepe maçının sonundaki penaltıyı saymazsak, Fenerbahçe son iki karşılaşmasında toplam 123 dakikada isabetli şut bulabildi. Jose Mourinho ve ekibinin 2 maç ve toplam 123 dakika sonunda gelen isabetli şut kabusuna acil çözüm bulması gerekiyor.

İlk yarıda Oosterwolde’nin uzaktan denemesi en tehlikeli pozisyon olurken, Mourinho klasikleşen şekilde devre bitmeden soyunma odasının yolunu tuttu. Mourinho'nun soyunma odasına erken gitmesi işe yaramış olacak ki Fenerbahçe ikinci yarıya bambaşka bir enerjiyle çıktı. Semedo ve Brown’un kanatlardan yaptığı ortalarla rakip ceza sahasında daha çok görünmeye başladılar. İlk yarıda neredeyse hiç üretemeyen sarı-lacivertliler, ikinci yarının ilk 10 dakikasında rakip sahada daha fazla topla buluştu. 67. dakikada Duran–Talisca değişikliğiyle oyuna hamle yapan Mourinho, 71’de Benfica’nın gördüğü kırmızı kart sonrası uzun süre başka değişiklik yapmadı. Rakip 10 kişi kalmış, kenarda da Oğuz Aydın ve İrfan Can Kahveci gibi isimler varken, Mourinho'nun neyi beklediğini tüm futbolseverler merak etti. 79’da Oğuz Aydın’ın oyuna girmesiyle Semedo üçlünün sağına kaydı ve hücuma biraz daha hareketlilik geldi. Ardından 86. dakikada İrfan Can Kahveci hamlesi geldi ama hamleler geç gelince beklenen gol de hiç gelmedi. Feyenoord maçı sonrası Fenerbahçe'de her şey olumlu gözükse de Sarı-Lacivertliler sadece 2 maçta (Göztepe-Benfica) yine eleştirilerin hedefine yerleşti. Benfica mücadelesinde Fenerbahçe'de dripling yapan bir oyuncunun sahada olmaması (Nene transferi bu maça yetişmedi) ve yaratıcı bir beynin sahada olmaması (Talisca'nın kenardan girmesi) belki de galibiyetin kaçmasına sebep oldu. Unutulmamalı ki dün Şampiyonlar Ligi play-off'unun en pahalı kadrosuyla (Benfica) en pahalı ikinci kadrosu (Fenerbahçe) karşı karşıya geldi.

Sonuç olarak, Fenerbahçe’nin acilen çözmesi gereken konular var. Kadıköy’de Şampiyonlar Ligi marşıyla başlayan gece, Fenerbahçe adına umut ve soru işaretlerini aynı anda barındırdı. Taraftarın coşkusu takımı ateşlemeye yetiyor ama oyunun bazı bölümlerindeki eksiklikler giderilmezse, sarı-lacivertlilerin Avrupa yolculuğu yine Kupa 2'de devam edecek.