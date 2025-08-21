Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Tümosan Konyaspor
        KON
        6
        Galatasaray
        GS
        6
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Trabzonspor
        TS
        6
        Göztepe
        GÖZ
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Kayserispor
        KYS
        1
        Rams Başakşehir
        İBFK
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Fenerbahçe
        FB
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Özer Çak yazdı: 123 dakika sonra gelen isabetli şut! - Fenerbahçe Haberleri

        Özer Çak yazdı: 123 dakika sonra gelen isabetli şut!

        UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında Fenerbahçe, kendi evinde Benfica ile 0-0 berabere kaldı. HT Spor editörü Özer Çak, Fenerbahçe-Benfica karşılaşmasını değerlendirdi

        Giriş: 21.08.2025 - 12:27 Güncelleme: 21.08.2025 - 12:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        "123 dakika sonra gelen isabetli şut!"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kadıköy’de 21.55 sularında yükselen Şampiyonlar Ligi marşı, sadece tribünlerde değil, Fenerbahçeli futbolcularda da farklı bir heyecan uyandırdı. Seremonide bunu yüzlerinden görmek mümkündü. Maçta başlama vuruşundan itibaren tribün desteği kendini hissettirdi. Ancak o coşku sahaya ilk dakikalarda tam anlamıyla yansımadı.

        Maçın hemen 2. dakikasında kalesinde tehlike gören Fenerbahçe, ilk çeyrek boyunca duran top fırsatları yakaladı ama Szymanski bu fırsatları heba etti. Duran toplar artık Fenerbahçe için kronik bir sorun haline gelmiş durumda. Polonyalı oyuncu sahada kaldığı sürece duran toplarda aktif rol oynayacaksa bu konu üzerinde daha fazla çalışmalı ya da Fenerbahçe duran top rolünü tamamen başka bir isme vermeli.

        REKLAM

        İlk 25 dakikada Mourinho’nun üçlü sistemi, kanat beklerin hücuma katkı verememesi nedeniyle sahada tıkandı. Uzun toplarla En-Nesyri ya da Duran'ı beslemeye çalışan Fenerbahçe, üretkenlikten uzak kaldı. Benfica'ya göre daha kolay maçlarda işleyen kanat beklerinin desteğinin, büyük maçlarda yetersiz kalması farklı sistemlerin de denenmesi gerektiğini gösterdi. Fenerbahçe'de ilk isabetli şut 33. dakikada yine Szymanski’den geldi. Göztepe maçının sonundaki penaltıyı saymazsak, Fenerbahçe son iki karşılaşmasında toplam 123 dakikada isabetli şut bulabildi. Jose Mourinho ve ekibinin 2 maç ve toplam 123 dakika sonunda gelen isabetli şut kabusuna acil çözüm bulması gerekiyor.

        İlk yarıda Oosterwolde’nin uzaktan denemesi en tehlikeli pozisyon olurken, Mourinho klasikleşen şekilde devre bitmeden soyunma odasının yolunu tuttu. Mourinho'nun soyunma odasına erken gitmesi işe yaramış olacak ki Fenerbahçe ikinci yarıya bambaşka bir enerjiyle çıktı. Semedo ve Brown’un kanatlardan yaptığı ortalarla rakip ceza sahasında daha çok görünmeye başladılar. İlk yarıda neredeyse hiç üretemeyen sarı-lacivertliler, ikinci yarının ilk 10 dakikasında rakip sahada daha fazla topla buluştu.

        67. dakikada Duran–Talisca değişikliğiyle oyuna hamle yapan Mourinho, 71’de Benfica’nın gördüğü kırmızı kart sonrası uzun süre başka değişiklik yapmadı. Rakip 10 kişi kalmış, kenarda da Oğuz Aydın ve İrfan Can Kahveci gibi isimler varken, Mourinho'nun neyi beklediğini tüm futbolseverler merak etti. 79’da Oğuz Aydın’ın oyuna girmesiyle Semedo üçlünün sağına kaydı ve hücuma biraz daha hareketlilik geldi. Ardından 86. dakikada İrfan Can Kahveci hamlesi geldi ama hamleler geç gelince beklenen gol de hiç gelmedi.

        Feyenoord maçı sonrası Fenerbahçe'de her şey olumlu gözükse de Sarı-Lacivertliler sadece 2 maçta (Göztepe-Benfica) yine eleştirilerin hedefine yerleşti. Benfica mücadelesinde Fenerbahçe'de dripling yapan bir oyuncunun sahada olmaması (Nene transferi bu maça yetişmedi) ve yaratıcı bir beynin sahada olmaması (Talisca'nın kenardan girmesi) belki de galibiyetin kaçmasına sebep oldu. Unutulmamalı ki dün Şampiyonlar Ligi play-off'unun en pahalı kadrosuyla (Benfica) en pahalı ikinci kadrosu (Fenerbahçe) karşı karşıya geldi.

        Sonuç olarak, Fenerbahçe’nin acilen çözmesi gereken konular var. Kadıköy’de Şampiyonlar Ligi marşıyla başlayan gece, Fenerbahçe adına umut ve soru işaretlerini aynı anda barındırdı. Taraftarın coşkusu takımı ateşlemeye yetiyor ama oyunun bazı bölümlerindeki eksiklikler giderilmezse, sarı-lacivertlilerin Avrupa yolculuğu yine Kupa 2'de devam edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bankalarda unutulan 732,1 milyon lira TMSF'ye aktarıldı
        Bankalarda unutulan 732,1 milyon lira TMSF'ye aktarıldı
        "Putin'le Türkiye'de görüşebilirim"
        "Putin'le Türkiye'de görüşebilirim"
        Sürpriz doğum günü faciayla bitti! Ezgi ile Baran nişanlıydı!
        Sürpriz doğum günü faciayla bitti! Ezgi ile Baran nişanlıydı!
        Sony PS5'e zam! Türkiye etkilenir mi?
        Sony PS5'e zam! Türkiye etkilenir mi?
        Kartal, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Kartal, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Tepki çeken harekete soruşturma!
        Tepki çeken harekete soruşturma!
        Samsunspor, Panathinaikos karşısında!
        Samsunspor, Panathinaikos karşısında!
        Valilikten SMA/DMD yardım stantlarına düzenleme
        Valilikten SMA/DMD yardım stantlarına düzenleme
        Sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobil çarptı!
        Sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobil çarptı!
        "Cehennemden canlı çıktı"
        "Cehennemden canlı çıktı"
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        4 günde 10 çocuk neden öldü? Toplum bilimci Prof. Dr. Nilüfer Narlı değerlendirdi...
        4 günde 10 çocuk neden öldü? Toplum bilimci Prof. Dr. Nilüfer Narlı değerlendirdi...
        "Şampiyonlar Ligi'ne ihtiyacı var"
        "Şampiyonlar Ligi'ne ihtiyacı var"
        Kuzey Kore'nin sadece Rus turistlere açık tatil köyünden izlenimler
        Kuzey Kore'nin sadece Rus turistlere açık tatil köyünden izlenimler
        ABD'li ünlü hakim hayatını kaybetti
        ABD'li ünlü hakim hayatını kaybetti
        Mourinho'dan Kerem açıklaması!
        Mourinho'dan Kerem açıklaması!
        Vücudun gizli kahramanının sayısız faydası!
        Vücudun gizli kahramanının sayısız faydası!
        Trump'tan yenilenebilir enerji projelerine veto
        Trump'tan yenilenebilir enerji projelerine veto
        Psikolojilerini uzmanı masaya yatırdı
        Psikolojilerini uzmanı masaya yatırdı
        Dünyanın en az ziyaret edilen 10 ülkesi!
        Dünyanın en az ziyaret edilen 10 ülkesi!
        Habertürk Anasayfa