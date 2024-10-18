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        Haberler Gündem Eğitim Özel yetenek öğrencileri için yurt ve burs başvuruları başladı - Haberler

        Özel yetenek öğrencileri için yurt ve burs başvuruları başladı

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) ile yüksekokullara yerleşen öğrenciler için yurt ve burs/öğrenim kredisi başvurularının başladığını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 11:23 Güncelleme: 18.10.2024 - 11:23
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        Özel yetenek öğrencileri için yurt ve burs başvuruları başladı
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        Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı) tarafından, 2024-2025 eğitim öğretim dönemi yerleştirme sonuçları 11 Ekim'de açıklanan ve 21 Ekim'e kadar kayıt işlemlerini tamamlayacak olan ÖZYES öğrencileri için yurt barınma ve burs/kredi başvuruları başladı. ÖZYES öğrencileri başvurularını e-Devlet üzerinden 22 Ekim Salı günü saat 23.59'a kadar yapabilecek" denildi.

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