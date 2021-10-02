Özel tiyatrolara 13 milyon 500 bin TL 0:00 / 0:00

Kültür ve Turizm Bakanlığı, özel tiyatrolara verilecek maddi desteği açıkladı. 2021 - 2022 sanat sezonu için 428 özel tiyatroya toplam 13 milyon 500 bin TL destek verilecek

HABERTURK.COM

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından özel tiyatroların projelerine yapılan yardımlardan yararlanmak üzere 2021 - 2022 sanat sezonu için 508 özel tiyatro başvuru yaptı. Eksik belgelerini süresi içinde tamamlamayan 36 özel tiyatro dışında kalan 298 profesyonel, 109 çocuk oyunu ve 65 geleneksel kategoride olmak üzere bu zamana kadar en yüksek başvuru sayısı olan toplam 472 özel tiyatronun projesi değerlendirmeye alındı.

Değerlendirme komisyonu, yine bu zamana kadar bir sanat sezonu için dağıtılan en yüksek miktar olan toplam 13 milyon 500 bin liralık ödenek, 254 profesyonel, 109 çocuk oyunu, 65 geleneksel olmak üzere toplam 428 özel tiyatroya verilecek. 428 özel tiyatronun destekten faydalanacak olması da bu zaman kadar olan süreçte en yüksek rakam oldu.

Değerlendirme komisyonunun bu kararı ile başvuruların yüzde 90'ından fazlasına olumlu yanıt verilerek bu alanda da yeni bir rekor kırıldı. Değerlendirme komisyonu tarafından, Türk tiyatrosunu bütün yönleriyle desteklemek amacıyla son yıllarda olduğu gibi Türk oyun yazarlarının eserlerine öncelik verilerek profesyonel tiyatrolar kategorisinde yardım yapılması uygun görülen projelerden Türk oyun yazarlarına ait olanlarına bütçe imkânları çerçevesinde ek bir maddi katkı yapılması sağlandı. Bu uygulama ile son yıllarda Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapan özel tiyatroların daha çok Türk oyun yazarlarına ait eserleri tercih etmesi ve bunun sonucunda da Türk tiyatrosunun gelişmesine önemli bir katkı sağlanıyor.