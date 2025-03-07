Özel: Suriye’yi üzüntüyle takip ediyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Suriye'deki son gelişmelere dair yaptığı değerlendirme şöyle:

"Suriye’de son günlerde meydana gelen olayları yakından ve üzüntüyle takip ediyoruz. İktidarın Suriye’de zafer söylemi etrafında oluşturduğu yalancı bahar havasının dağıldığı ve çatışmaların yeniden alevlendiği görülüyor. Lazkiye ve çevresindeki Alevilere yönelen şiddetin sonucunda sivil kayıpların artması ve azınlıklara yönelik katliam endişesi bütün vatandaşlarımızda büyük bir kaygı yaratmaktadır."

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"Türkiye, 2011’de başlayan Suriye İç Savaşı’nda Suriye’den sonra en fazla etkilenen ülke olmuştur. Çatışmaların derinleşmemesi için ülkemizin kardeş Suriye halkının tamamıyla dayanışma içinde bulunması gereğini hatırlatıyorum. Suriye’ye yakın coğrafyadaki Alevi vatandaşlarımızın akrabalarının durumları ile ilgili duydukları endişeyi aynen paylaşıyor, bu konuda yetkililerle temaslarımızı sürdürüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini bu konuda daha etkin davranmaya, sivil kayıpların önlenmesi için Şam yönetimi nezdinde sonuç alıcı girişimlerde bulunmaya davet ediyoruz."

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Suriye’de son günlerde meydana gelen olayları yakından ve üzüntüyle takip ediyoruz. İktidarın Suriye’de zafer söylemi etrafında oluşturduğu yalancı bahar havasının dağıldığı ve çatışmaların yeniden alevlendiği görülüyor.



Lazkiye ve çevresindeki Alevilere yönelen şiddetin… — Özgür Özel (@eczozgurozel) March 7, 2025

MANSUR YAVAŞ: LAZKİYE’DE BİR İNSANLIK DRAMI YAŞANMAKTADIR

Suriye'deki gelişmelerle ilgili ABB Başkanı Mansur Yavaş da açıklamalarda bulundu:

Suriye’nin Lazkiye kentinde giderek artan çatışmalar ve sivillere yönelik saldırılar büyük bir endişe kaynağıdır. Bölgedeki sivillerin, özellikle de azınlık topluluklarının hedef alınmasını kabul etmiyor; uluslararası toplumu bu insanlık krizine kayıtsız kalmamaya çağırıyoruz. Lazkiye’de bir insanlık dramı yaşanmaktadır. Sivil kayıpların önlenmesi ve Lazkiye halkının kendi topraklarında güven içinde yaşayabilmesi için acilen harekete geçilmelidir. Türkiye, yaşanan bu trajedinin derinleşmesini önlemek adına daha etkin bir diplomasi yürütmeli, uluslararası toplumla iş birliği içinde hareket ederek çatışmaların durdurulması için çaba göstermelidir. Suriye’den Türkiye’ye yönelik yeni bir sığınmacı dalgasına neden olabilecek gelişmelerin önüne geçmek için bölgede istikrar sağlanmalıdır. Yıllardır Suriye savaşının en ağır ekonomik ve insani yükünü taşıyan ülkelerden biri olarak, bu krizi yalnızca izlemekle yetinemeyiz. Suriye’de tüm halklarla dayanışma içinde olduğumuzu göstermeli, sivillerin korunmasını sağlayacak somut ve sonuç alıcı adımlar atılmasına öncülük etmeliyiz. Türkiye, bölgedeki insani krizin büyümesini engellemek için uluslararası toplumla birlikte hareket ederek, Lazkiye halkının can ve mal güvenliğinin sağlanması adına süratle girişimlerde bulunmalıdır. Suriye’de yaşanan bu trajedinin daha büyük bir felakete dönüşmesini engellemek hepimizin sorumluluğudur.

Suriye’nin Lazkiye kentinde giderek artan çatışmalar ve sivillere yönelik saldırılar büyük bir endişe kaynağıdır. Bölgedeki sivillerin, özellikle de azınlık topluluklarının hedef alınmasını kabul etmiyor; uluslararası toplumu bu insanlık krizine kayıtsız kalmamaya çağırıyoruz.… — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 7, 2025 *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.