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        Özel sporcu Esra Bayrak Avrupa şampiyonu

        Özel Sporcular Virtüs Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Esra Bayrak, 100 metrede Avrupa şampiyonu oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 21:51 Güncelleme: 13.06.2024 - 21:51
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        Özel sporcu Esra Bayrak Avrupa şampiyonu
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        İsveç Uppsala’da bugün başlayan Özel Sporcular Virtüs Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda piste çıkan Esra Bayrak, Türkiye'nin gururu oldu. Bayrak, 100 metre yarışında Avrupa şampiyonluğunu elde ederek Türkiye'ye ilk altın madalyasını kazandırdı.

        Avrupa Şampiyonasını Uppsala’da yerinde takip eden Tössfed Başkanı, Virtüs Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi ve Şampiyona Direktörü Birol Aydın, "100 metrede Avrupa şampiyonu olan Özel Sporcumuz Esra Bayrak’ı tebrik ediyorum. Antrenörü Aytunç Göz’ü tebrik ediyorum. Özel sporcularımız altın çağını yaşıyor. Özel sporcularımız tarih yazıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ve destekleri ile spora kazandırdığımız özel sporcularımız Avrupa’nın zirvesindeler. Bize her zaman destek olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’a, Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya’ya ve Spor Genel Müdürümüze şükranlarımı sunuyorum.

        Özel sporcularımıza ve teknik kadroya güvenimiz ve inancımız tam. İnşallah bu Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda madalyaları toplayacağız" dedi.

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