Buna göre, mart ayında özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 2021 sonuna kıyasla 1,7 milyar dolar azalarak 167,3 milyar dolara geriledi. Bu dönemde, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 2,1 milyar dolar düşüşle 159,5 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) da 394 milyon dolar artışla 7,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları martta 2021 sonuna göre 1,1 milyar dolar azaldı, tahvil ihracı borçlanmaları da 1,4 milyar dolar düşüşle 18,6 milyar dolar oldu.
Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 80 milyon dolar azalırken, tahvil stoku değişiklik göstermeyerek 1,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 343 milyon dolar arttı, tahvil stoku 290 milyon dolar yükselişle 10,4 milyar dolara ulaştı.
Bankaların kısa vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları, martta 2021 sonuna göre 484 milyon dolar artışla 5,2 milyar dolara, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 92 milyon dolar yükselişle 975 milyon dolara çıktı.
BİR YIL İÇİNDEKİ ANAPARA GERİ ÖDEMESİ 45.8 MİLYAR DOLAR
Uzun vadeli kredi borcunun alacaklıya göre dağılımı incelendiğinde, tahvil hariç özel alacaklılara olan borçlar martta 2021 sonuna kıyasla 828 milyon dolar azalarak 106,7 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde tahvil hariç özel alacaklılara olan kısa vadeli borç da 405 milyon dolar artışla 7,5 milyar dolara yükseldi.
Uzun vadeli kredi borcunun yüzde 62,7'si dolar, yüzde 33,8'i avro, yüzde 1,6'sı Türk lirası ve yüzde 1,9'u ise diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 41,5'i dolar, yüzde 37'si avro, yüzde 17,2'si Türk lirası ve yüzde 4,3'si diğer döviz cinsleri ile gerçekleştirildi.
Öte yandan uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 38,9'unu finansal kuruluşlar, yüzde 61,1'ini finansal olmayan kuruluşlar gerçekleştirdi. Aynı dönemde, kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83,8'i finansal kuruluşlar, yüzde 16,2'si finansal olmayan kuruluşların borçlarından oluştu.
Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, mart sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 45,8 milyar dolar düzeyinde olduğu hesaplandı.
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