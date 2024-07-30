Özel: Sahipsiz hayvanlara ilişkin kanunu AYM'ye götüreceğiz

CHP Genel Başkanı Özel, sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından kuliste basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Özel, kanunun Anayasa'ya açıkça aykırı olduğunu, yaşam hakkını savunmadığını, bu nedenle Anayasa Mahkemesi'yle ilgili süreci değerlendireceklerini belirtti.

Konuyla ilgili çalışacaklarını ifade eden Özel, "Sağlıklı bir çevre hakkı insanlar için gerekli. Özellikle aşılı sokak köpeklerinin vahşi yaşamla kent yaşamı arasında özellikle kuduz gibi hastalıklara karşı bir bariyer olması da göz önünde bulundurularak halk ve toplum sağlığı açısından da çok büyük bir risk alındı. Hepsini birden değerlendirip kanunu Anayasa Mahkemesine götüreceğiz. Bu bizim zaten görevimiz. En kısa zamanda ve yürütmeyi durdurma talebiyle bunu yapacağız." diye konuştu.

REKLAM

"Dört buçuk yıldır bizim bütün başvurularımızda Anayasa Mahkemesi önemli bir kazanım olan yürütmeyi durdurma kararını uygulamıyor." diyen Özel, Anayasa Mahkemesinin bundan vazgeçmesini ümit ettiğini belirtti.

AA'nın haberine göre; Kanuna itiraz eden herkese, muhalefet milletvekili ve özellikle CHP grubuna teşekkür eden Özel, şöyle konuştu:

"Grubumuz iki buçuk aydır inanılmaz bir performansla doğru bildiklerini savunuyor, yanlışlara engel oluyor. Bu yasada eğer CHP grubunun üstün gayretleri ve kararlılığı olmasaydı ötenazi geçip gitmişti. Muhalefet, toplumsal duyarlılıkla birleşti. Bir sürü geri adım oldu. Yasanın bütünü yine çok tehlikeli ama ilk geldiği hal doğrudan katliam yasasıydı. Muhalefetin ve grubumuzun büyük gayretleriyle bu geri adımlar atıldı. Bunu görmek lazım."