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        Haberler Gündem Politika Özel: Sahipsiz hayvanlara ilişkin kanunu AYM'ye götüreceğiz | Son dakika haberleri

        Özel: Sahipsiz hayvanlara ilişkin kanunu AYM'ye götüreceğiz

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) götüreceklerini belirterek, "Bu bizim zaten görevimiz. En kısa zamanda ve yürütmeyi durdurma talebiyle bunu yapacağız" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 06:04 Güncelleme: 30.07.2024 - 06:04
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        "Sahipsiz hayvanlara ilişkin kanunu AYM'ye götüreceğiz"
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        CHP Genel Başkanı Özel, sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından kuliste basın mensuplarının sorularını cevapladı.

        Özel, kanunun Anayasa'ya açıkça aykırı olduğunu, yaşam hakkını savunmadığını, bu nedenle Anayasa Mahkemesi'yle ilgili süreci değerlendireceklerini belirtti.

        Konuyla ilgili çalışacaklarını ifade eden Özel, "Sağlıklı bir çevre hakkı insanlar için gerekli. Özellikle aşılı sokak köpeklerinin vahşi yaşamla kent yaşamı arasında özellikle kuduz gibi hastalıklara karşı bir bariyer olması da göz önünde bulundurularak halk ve toplum sağlığı açısından da çok büyük bir risk alındı. Hepsini birden değerlendirip kanunu Anayasa Mahkemesine götüreceğiz. Bu bizim zaten görevimiz. En kısa zamanda ve yürütmeyi durdurma talebiyle bunu yapacağız." diye konuştu.

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        "Dört buçuk yıldır bizim bütün başvurularımızda Anayasa Mahkemesi önemli bir kazanım olan yürütmeyi durdurma kararını uygulamıyor." diyen Özel, Anayasa Mahkemesinin bundan vazgeçmesini ümit ettiğini belirtti.

        AA'nın haberine göre; Kanuna itiraz eden herkese, muhalefet milletvekili ve özellikle CHP grubuna teşekkür eden Özel, şöyle konuştu:

        "Grubumuz iki buçuk aydır inanılmaz bir performansla doğru bildiklerini savunuyor, yanlışlara engel oluyor. Bu yasada eğer CHP grubunun üstün gayretleri ve kararlılığı olmasaydı ötenazi geçip gitmişti. Muhalefet, toplumsal duyarlılıkla birleşti. Bir sürü geri adım oldu. Yasanın bütünü yine çok tehlikeli ama ilk geldiği hal doğrudan katliam yasasıydı. Muhalefetin ve grubumuzun büyük gayretleriyle bu geri adımlar atıldı. Bunu görmek lazım."

        "KANUNUN ÖRTÜLÜ TALİMATINA UYMAYACAĞIZ"

        Özel, CHP'li belediyelerin "kanunun üstü örtük, yani 'sen bu işi çözemezsin, çözemezsen cezalısın, gel katliam yap' çağrısına direneceklerini ve asla bu kanunun örtülü talimatına uymayacağını" kaydetti. Özel, şu ifadeleri kullandı:

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        "Bundan sonraki süreçte daha çok barınak yapmaya, aşılamaya, kısırlaştırmaya ve sahiplendirmeye yönelik üzerimize ne düşüyorsa fazlasıyla yapacağız. Ama bu yükün belediye gücüyle ve bu kadar olanaksızlıklar içinde tam olarak yerine getirilmesi mümkün değil. Bundan sonra çıkacak her olumsuzluktan bugünkü sorumsuz yasama anlayışı sorumludur. Ama bizim belediyelerimiz üzerine düşeni bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra yapmaya devam edecekler."

        CHP grubunun kapalı toplanacağını ve toplantıda milletvekillerine teşekkür konuşması yapacağını dile getiren Özel, "Milletvekillerinin tatili olmaz, yaz dönemi çalışmaları olur. Yaz dönemi çalışmalarına ilişkin bir kısa değerlendirme yapacağız." dedi.

        Özel, açıklamalarının ardından grup toplantısına geçti. CHP'nin kapalı grup toplantısı yaklaşık 20 dakika sürdü.

        Sokak hayvanları düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
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        #Son dakika haberler
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