Özel okul öğretmenlerinin zam isyanı!

Bahçeşehir Koleji, velilere tavan oran olarak yüzde 36'lık bir zam yaparken öğretmenlerine yaptığı düşük zam oranı iddialarıyla gündemde. Bahçeşehir Koleji öğretmenleri, asgari ücret üzerinden maaş aldıklarını iddia ederek, en az yüzde 50 oranında bir iyileştirme yapılmasını talep ettiler. Bahçeşehir Koleji yetkilileri ise bu iddiaları yalanlayarak öğretmenlere enflasyon üzerinde zam yapıldığını ifade ettiler.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Bahçeşehir Koleji yetkililerinin Habertürk'e yaptığı açıklamaya göre bu açıklamalar gerçeği yansıtmıyor. 'Öğretmenlere yüzde 10 oranında zam yapıldı' iddialarını yalanlayan okul yönetimi, zamların eylül ayında yapıldığını ve yüzde 35'in altında olmayan zam oranlarının yüzde 40-50-60'lara kadar çıktığını kaydetti. 13 bin öğretmenin çalıştığı kurumda zam oranlarının enflasyonun altında kalmayacak şekilde yapıldığı belirtildi.

Sosyal medyada konuya ilişkin bilgi kirliliği olduğunun belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: "AGİ (asgari geçim indirimi) devlet tarafından kaldırıldı, bunun kurum ile bir ilgisi yok; ama günün sonunda öğretmenlerin maddi anlamda yetersizliklerinin oluşması nedeniyle Bahçeşehir Koleji tarafından öğretmenlere ocak ayında iyileştirme yapıldı. Tüm okullarda olduğu gibi Bahçeşehir Kolejinde de zam ayı eylüldür. Öğretmenlerin sözleşmeleri yeni başlıyor; eylül ayı zamlarında da öğretmenlerin maaşlarına ve branşlarına göre değişmekle birlikte kimi öğretmenlere yüzde 35 kimilerine yüzde 40-50-60 zam yapıldı. Zamlar eylül ayında yapılırken, kurum iyi bir şey yaparak ocak ayında iyileştirme de yaptı. Sosyal medyada şu an kirli bir bilgilendirme var. Kurum olarak bunun hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır."

"İYİLEŞTİRME ZAMMI KABUL EDİLEMEZ"

Bahçeşehir Koleji çalışanları tarafından konuya ilişkin ise bir yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Özel eğitim kurumlarında çalışan eğitim emekçileri olarak biz de sefalet zammından nasibimizi aldık. Artan enflasyon oranları ile birçok alanda görünür olan sömürüyü ve hak gasplarını, Bahçeşehir koleji öğretmenleri olarak biz de yaşadık. Ticarethanelere dönüştürülen eğitim kurumlarında emeğimizin görmezden gelinmesi ile birlikte haklarımızın gasp edilmesini kabul etmiyoruz. Maaşlarımızın asgari ücrete çekilerek 'iyileştirme' olarak sunulmasını, yüzde 10'luk sefalet zammını kabul etmiyoruz. Bizler eğitim emekçileri olarak hakkımızı istiyoruz. Maaşlarımıza en az yüzde 50 oranında bir iyileştirme yapılmasını talep ediyor, eşit işe eşit ücret istiyoruz."

EYLÜLDE ZAM YAPILDI MI?

Sosyal medyada öğretmenlere yapılan düşük zamlar tartışılırken, gösteri sanatçısı Kaan Sekban da konuya Twitter’da yaptığı paylaşımlarla sessiz kalmadı. Sekban, kurum yetkililerinin sözleşme yenileme dönemi olan eylül ayında yüzde 35 iyileştirme yapıldığını, üstüne ilave yüzde 10 zam daha yapıldığını ifade ettiklerini dile getirerek, "Bu konuda bir kafa karışıklığı oluşmaması adına net bir paylaşım yaparlarsa daha sağlıklı olur" dedi.

ASGARİ ÜCRET SINIRINDA MAAŞ

Sekban, öğretmenlere destek olduğu paylaşımında, "Bahçeşehir Koleji öğretmenleri yüzde 10'luk zam oranını kabul etmiyor. Asgari ücretle çalışan pek çok öğretmen öğretim ücretlerinin 50-70 bin civarı olduğunu söyledikleri 146 kampüslü kurum yönetiminden insani bir artış bekliyor" ifadelerini kullandı.

O ÖĞRETMENLER NE DİYOR?

Yetersiz zam oranları hakkında görüşlerine başvurduğumuz Bahçeşehir Koleji öğretmenleri ise yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:

İsmini açıklamak istemeyen bir öğretmen:

"AGİ dahil olmadan 4.750 TL maaş alan bir öğretmenin AGİ dahil 2021 sonunda 5.000 TL geliri var. 2022'nin ilk maaşı itibariyle yükselen AGİ ücretinin yaklaşık 400 küsur TL olması ve toplamda bir öğretmenin alması gereken maaşın 5.000-5.200 bandında olması gerekiyordu. Bahçeşehir kurumu ise AGİ başlığı altında yatan miktarı kaldırdı, bunun yerine yüzde 10 zam başlığı altında 5.000-5.200 TL'lik ücreti zammış gibi hesabımıza yatırdı. Devletin tanımladığı AGİ bizlere zammış gibi yansıtıldı. Eskiden aldığımız 5.000 TL üzerine 150-250 TL arasında bir zam yapıldı. Yeni dönem için toplam yüzde 30'luk artışın yüzde 10'u yapıldı. Görüşmeye giren arkadaşlarımıza 4.750 TL üzerinden yüzde 20'lik bir artış teklif ediliyormuş, ben henüz görüşmeye girmedim ancak birçok kampüsten gelen bilgiler ve müdürlerin öğretmenlere yaptığı açıklamalar bu şekilde. Bu oranlar branşlara göre değişiyor hatta birçok branş, meslek grubu öğretmen olmayanlarla (güvenlik, temizlik çalışanı vb.) aynı ücreti alıyor ya da çok az bir farkla çalışıyorlar."

"ASGARİ ÜCRETİN 310 LİRA FAZLASINI ALIYORUM"

İsmini açıklamak istemeyen bir öğretmen:

"2019 yılında işe başladığımda 2020 yılının zamlı asgari ücretinin hemen hemen 1.5 katını almaktaydım. Şu an ise asgari ücretin 310 lira fazlasını alıyorum. Şu an yüzde 10 iyileştirme dedikleri şey ise AGİ'nin kendisi aslında. Bunu çıkardığımızda yüzde 1.1 gibi bir iyileştirme oranı çıkıyor ne yazık ki. Okul yöneticilerinin geçtiğimiz eylül ayında yüzde 35 zam yaptıkları bilgisi ise gerçeği yansıtmamaktadır. Öyle bir şey kesinlikle yok. Ortalama yüzde 13-15 oranlarında zam yapıldı. Önümüzdeki eylül dönemi içinse iyileştirme dedikleri aslında yüzde 1 olan oranı yüzde 10 gibi lanse ederek yüzde 22-24 oranlarında sözleşme teklif ediyorlar. Bu şekilde gelecek sene için yüzde 35 yaptık diyebilecekler. Ayrıca pandemi döneminde bazı öğretmenler online bazı öğretmenler ise okula gelerek tam zamanlı çalışmaya devam etti ve okul kısa çalışma ödeneğinden yararlanarak öğretmenlere yaklaşık bir buçuk yıl boyunca her ay için 10 günlük sigorta yatırdı. Üstelik önümüzdeki dönem için anlaşan öğretmenlere de 'hiçbir hakkımı talep etmiyorum' yazısını imzalattıkları bilgisini aldık."

"ERİYEN MAAŞIMIZ ÜZERİNDEN YÜZDE 10 ZAM ALDIK"

İsmini açıklamak istemeyen bir öğretmen:

"Öncesinde okuldan bizlere herhangi bir zam oranı verilmedi. Maaş gizliliği nedeniyle çalışan personeller birbirlerinin maaşlarına dair herhangi bir bilgiye sahip değiller. Ancak sömestr tatili öncesinde idari birime "Öğretmenlerimiz maaş konusunda endişe etmesinler, gündem maddelerimizin başında bu konu yer alıyor" bilgisi aktarıldı. Bu söylem sonrası yatan maaşımızın asgariye yakın olması ve öğretmenlerin şok içinde birbirlerine oranı sormaları neticesinde herkese sözleşmede anlaşmış oldukları net maaşlarının yüzde 10'unun yatırıldığı görüldü. AGİ kaldırılınca eriyen maaşımız üzerinden yüzde 10 zam aldık.

İyileştirme adı altında AGİ'nin kalkmış haliyle net maaşa yapılan yüzde 10'luk zam oranı, bu konunun yayılmasına neden oldu. Kurumun yıllardır çalışanı olan bir öğretmen olarak ve diğer meslektaşlarım adına emeklerimizin karşılığını istiyoruz."

ÖĞRETMENLER İMZA KAMPANYASI BAŞLATTI

Öğretmenler maaşlarına düzeltme yapılmasını talep ederken, Change.org'da imza kampanyası başlattı. Bahçeşehir Koleji çalışanlarının, enflasyon ile birlikte eriyen maaşları sebebiyle asgari ücret zam oranında iyileştirme talep ettikleri bilgisi yer aldı.