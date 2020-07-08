Fatmanur Boylu fnboylu@haberturk.com

Yaklaşık 1 milyon 400 bin öğrencisi bulunan özel okulların büyük çoğunluğu 17 Ağustos 2020 tarihinde telafi eğitimlere başlayacak. Peki özel okullar, Bilim Kurulu’nun okullar için hazırladığı rehbere uyabilecek mi? Tedbirler gereği ders saatleri ya da sayıları azalırsa özel okul ücretlerinde bir değişiklik olur mu? Habertürk Muhabiri Fatmanur Boylu, özel okul velilerinin merak ettiği soruları Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal’a sordu. Dal, merak edilen soruları yanıtladı.

“OKULDA ALINACAK TEDBİRLER İÇİN BİLİM KURULU DEĞİL MEB’İN DEDİĞİNİ UYGULARIZ”

Milli Eğitim Bakanlığı, okulların 31 Ağustos’ta telafi eğitimlere başlayacağı eğitim takvimini açıkladı. Ardından Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyeleri, okullarda alınması gereken önlemleri rehberinde yayımladı. Okullarda maske takılmasının zorunlu olması, 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde düzenleme, alınan bazı tedbir önerileri. Peki özel okullar bu rehber için ne düşünüyor? Dal, Bilim Kurulu’nun hazırladığı rehberdeki bazı kararlara itiraz etti: “Okulların açılması, o kadar büyük şekilde salgını etkileyecek kanaatinde değilim. Bu konu Sağlık Bakanlığı’ndaki Bilim Kurulunun konusu değil bu. Bu konu Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve üst düzey makamların konusu. MEB, Bilim Kurulu’na danışır ama derslerin nasıl işleneceği konusunu bizlere Milli Eğitim Bakanlığı söyler. MEB, süreçle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. “

“ÖĞRENCİLERİN 8 SAAT MASKE TAKMASI MÜMKÜN DEĞİL”

Dal, sosyal mesafe ve maskeyle ilgili önerilerin uygulanmasının güç olduğunu söyledi ve “Kişi başına 4 metrekare bir alan gerekir deniyor, böyle bir şey mümkün değil. Özel okullarımız bunu ikiye katlayarak bile yapabiliyor. Bizden yana sıkıntı yok ama MEB tarafından da irdelenmelidir. Mesafe konusu 3 ya da 2 metrekareye indirilebilir. İkinci olarak öğrenci okula kadar maskeli gelecek ve yaklaşık 8 sat boyunca okulda maske takacak. Bu mümkün değil. Avrupa’daki okullara bakıldığında bunu görebiliriz. Bilim Kurulu çok hassas ve detaylı bakıyor ancak mümkün görünmüyor” diye konuştu.

DAL: OKULLAR MUHAKKAK AÇILACAKTIR, VELİLERİN İÇİ RAHAT OLSUN

Okulların açılma tarihinin ertelenmesi, hala MEB’in senaryoları arasında. Bakanlık da salgının seyrine göre kararı Ağustos ayı içinde açıklayacak. Ancak Dal, okulların zamanında açılacağı yönünde görüş belirtti. Dal, “AVM’ler açılmış, düğünler devam ediyor, 37 kişi bir minibüsten iniyor. Plajlar açık, okulların açılmaması diye bir şey söz konusu değildir. Muhakkak okulların açılacağını söylüyorum. Tabi bu kendi görüşüm Velilerin içi rahat olsun ve erken kayıt indirimlerini kaçırmadan kayıtlarını yapabilirler. Sonrasında veliler ‘neden bir indirim olmadı’ gibi şikayetlerini bizlere iletiyor.” diye ifade etti.

“YENİ KAYIT ORANINDA DÜŞÜŞ VAR AMA KAYIT YENİLEMEDE CİDDİ BİR DÜŞÜŞ BULUNMUYOR”

Dal, pandemi sürecinde özel okullardaki kayıtların ciddi oranda düşmesiyle ilgili eleştirilere de cevap verdi: “Kayıtların kötü gittiği kurumlar var, çok muhteşem gittiği kurumlar da var. Geçen sene Haziran sonunda kayıt yenileme oranı yüzde 80'lerde olurdu. Bu sene bu oran yüzde 70'lerde. Özel okula yeni başlayacak velilerimiz, yani ilkokul ve lise 1. Sınıflar.. Burada beklentimiz yüzde 10 büyüme olmasıydı. Açık konuşmak gerekirse bu sene yüzde 10 büyüme olması mümkün değil. Yüzde 5 büyüme de olabilir hiç büyüme olmayabilir de.”

“KAYITLAR YÜZDE 20 ORANINDA DÜŞSEYDİ KRİZDEN BAHSEDERDİK”

Dal, geçen yıla göre kayıtlardaki yüzde 10’luk düşüşü de değerlendirdi ve bunun iki nedenini sıraladı. “Birinci neden ekonomik durum. Ekonomik olarak etkilenmiş bir kısım veli, bunların yüzde 5 diyebilirim. Bir de psikolojik olarak korkutulan veliler var. Yaklaşımlarında tereddütleri bulunabiliyor. Dediğim gibi yüzde 10 oranında bir düşüş var eğer bu yüzde 20 olsaydı bir krizden bahsedebilirdik” diye konuştu.

DERS SAYISI VE SAATİ AZALIRSA ÜCRETLER DÜŞER Mİ?

Dal, merakla beklenen ücret konusunu da değerlendirdi. Sözleşmeye imza atıyorum. Yani 12 ay boyunca öğretmenin masraflarını karşılamak zorundayım. 20 saatlik ders yerine 10 saat ders verdim diye fiyatını değiştiremem. Aylık bir ücret var anlaştığım. Benim mali giderlerim değişmiyor” diye ifade etti.

“DERS ÇIKIŞ SAATİ UZAR, CUMARTESİYE EK DERS”

Dal, birçoğu 17 Ağustos’ta telafi eğitime başlayacak okullar için de konuştu. “17 Ağustos-30 Ağustos tarihleri arasında 2 haftalık telafi eğitim uygulanacak. 31 Ağustos’ta yeni dönem başlayacak. Kendimizce cumartesi ders yapacağız. Çıkış saatlerine ilave yapacağız. Daha önce de etüt dediğimiz dersleri yapıyorduk ama bu süreçte bunları artıracağız” diye ekledi.