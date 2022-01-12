TÜİK enflasyon rakamlarını 3 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da açıkladı. TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarına göre Aralık 2021 itibariyle Üretici Fiyatları (ÜFE) yıllık artışı yüzde 79’u, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) yıllık artışı yüzde 36’ı buldu. Özel okulların fiyatlarının ÜFE ve TÜFE oranlarına göre hesaplandığı biliniyor. Son günlerin en çok merak edilen konularından biri olan özel okul fiyatlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan veliler tarafından sıkça araştırılan Özel okul fiyatları ne kadar olacak sorusunu yanıtladı.İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özel okul fiyatları zammı açıklaması!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖZEL OKUL ZAMMI AÇIKLAMASI!

Milleti fahiş fiyat artışlarına karşı korumak için her alanda ciddi tedbirler almaya başladıklarına işaret eden Erdoğan, bu çerçevede özel okul ücretlerindeki artış tavanını enflasyonla, yani yüzde 36 seviyesiyle sınırladıklarını dile getirdi.

ÖZEL OKULLAR NASIL ZAM YAPABİLİRLER?

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre özel okullar, bir sonraki yılın eğitim ve öğretim ücretini belirliyor. Buna göre özel okulun ara sınıflarının eğitim ücreti, bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen ücrete (Y.İ-ÜFE+TÜFE)/2 oranına en fazla 5 puanlık artış yapılarak hesaplanıyor.

Aralık 2021 itibariyle Üretici Fiyatları (ÜFE) yıllık artışı yüzde 79’u, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) yıllık artışı yüzde 36’ı buldu. Hal böyle olunca özel okullara yönetmelik gereği yüzde 62.98’lik bir artış tavan rakamı ortaya çıktı. (%79+%36)/2+%5 = %62,98) Ancak bu oran bir okulun yasal olarak yapabileceği en yüksek oranı ifade ediyor. Veliler ise enflasyonda yıllık artış değil kiralarda olduğu gibi 12 aylık ortalama enflasyon oranının tavan olarak belirlenmesi gerektiğini savunuyordu. Çünkü 2021 özelinde enflasyonun aralık ayında tavan yapmasının ana sebebinin dolar kurunun ani sıçrama ile 18’lere kadar çıkması olduğu biliniyor. Dolayısıyla dolarda oluşan köpüğün neden olduğu yıllık enflasyon artışının adaletli olmadığı da görülüyor. Zira Aralık 2021’de TÜFE’de 12 aylık ortalamalara göre yıllık artış oranı yüzde 19.6 olarak açıklandı. Bu oranın tavan olarak belirlenmesi talep ediliyordu.