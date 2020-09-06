Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK),covid-19 pandemisinin hız kestiği haziran ayından itibaren, özel hastanelerdeki Covid-19 tedavilerine yönelik ödeme yapmayı durdurmuştu. Özel hastanelerde o tarihten sonra covid-19 tedavisi gören hastalar için sadece standart hasta ödemeleri yapılmaya başlanmıştı.
Kamu hastanelerinde yoğunluğun artması üzerine özel hastaneler yeniden devreye alındı. Haziran ayına kadar olan dönemde tüm covid-19 hastaları için tedavi hizmetlerini karşılayan SGK, yeni mücadele döneminde sadece PCR testi pozitif çıkan hastalara verilen hizmetleri karşılayacak.
Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Reşat Bahat, yeniden artış eğilimine giren pandemiyle mücadelede özel hastanelerin devlete ait sağlık kurumlarının yükünü artık paylaşabileceğini söyledi. Bahat, SGK’nın sadece PCR testi pozitif çıkan hastalar için ödeme yapmasının eksiklik olduğuna dikkat çekerek, hastaların sadece yüzde 60’ında PCR testinin pozitif çıktığını belirtti. Hastaları pnomoni, kalp, solunum problemi olduğu zaman hastaneye yatırdıklarını, PCR testi negatif çıksa bile bu belirtilerin hastaneye yatırmayı gerektirdiğini kaydetti. Daha önce PCR testinin pozitif olması zorunluluğu aranmadığını belirten Bahat, “Karar bütün covid-19 hastaları için uygulamaya geçilse iyi olurdu. Yine de bu kararın alınmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.
SGK’nın şu anda başka hastalıklarla ilgili bir ödemesi olmadığını, çünkü normal hastaların hastanelere gelmekten kaçındıklarını ifade eden Bahat, SGK pandemi öncesindeki aylık ödemeyi yapmaya devam etse özel hastanelerin pandemi ile mücadelede çok daha etkin bir şekilde kullanılabileceğini söyledi. Bahat, şöyle devam etti:
“Özel hastanelere ödeme yapmaktan vazgeçtiklerinde eleştirmiştik, ‘pandemi geçti de bizim mi haberimiz yok’ demiştik. ‘Sağlık Bakanlığına göre geçmedi, SGK’ya göre geçti, hangisi doğru’ demiştik. Şimdi de alınan karar dolayısıyla tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. İnşallah devamı da gelir. Sağlık Bakanlığına teşekkür ediyorum. Çok enerjik şekilde hastaları yeni açılan hastanelerde çok da güzel tedavi etti. Üniversite ve özel hastaneler üzerindeki pandemi yükünü azalttı. Bu arada biraz yabancı hastanın gelmesi, nefes almamızı sağladı. O zaman hasta sayısı azalmıştı. Şimdi artışla beraber özel sektörün kuvvetli şekilde devreye girmesi gerekecek gibi. Yoğun bakım servislerindeki doluluk giderek yükseliyor.”
GERİYE DÖNÜK ÖDEME YAPILACAK
SGK, yeni kararı geçen hafta özel sağlık kuruluşlarına bildirdi. SGK, 1 Temmuz’dan bu yana yapılan covid-19 tedavileri için de geriye dönük ödeme yapacak.
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