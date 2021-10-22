Özel Harekat polisi, kazada öldü

DHA

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında, otomobiliyle takla atan Özel Harekat polisi Bedrettin Tok (34), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.15 sıralarında Kepez ilçesi, 75'inci Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bedrettin Tok'un kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak ağaca çarptıktan sonra takla attı.

Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı polis Tok'u ambulans ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Tok, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bedrettin Tok'un cenazesinin, memleketi Mersin'de toprağa verileceği öğrenildi.