Özel güvenlik görevlisi adayları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 13 Aralık günü yapılacak sınav öncesi nefeslerini tutmuş son çalışmalarını yapıyordu ki Emniyet Genel Müdürlüğü'nden sınavla ilgili son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklama sonrasında ÖGG'ye girecekler "Özel Güvenlik Sınavı ertelendi mi?" sorusuna cevap aramaya başladı. İşte, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama...

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ INAVI ERTLENDİ Mİ?

Özel Güvenlik Görevlisi sınavı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 13 Aralım Pazar günü yapılacaktı. Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayla birlikte ÖGG'nin ertelendiği duyuruldu. ÖGG'nin ne zaman yapılacağı ise henüz bilinmiyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü açıklaması şöyle:

Başkanlığımızın 2020 yılı sınav takvimi doğrultusunda 13/12/2020 tarihinde yapılması planlanan Özel Güvenlik 90. Temel Eğitim ve 66. Yenileme Eğitimi Sınavı 08/12/2020 tarihli bakan onayı ile daha sonra bildirilecek ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Bu doğrultuda; ertelenen sınavlar nedeniyle kimliğini yenilemeyen özel güvenlik görevlilerinin kimlik geçerlilik süreleri yapılacak olan ilk sınava kadar geçerli sayılacaktır.