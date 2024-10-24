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        Özel'den yaralılara ziyaret

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TUSAŞ'taki terör saldırısında yaralananları ziyaret etti. Özel ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Biz korkarsak, sinersek, bundan dolayı tutumlarımızı değiştirmeye kalkarsak terör amacına ulaşmış olur" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 15:45 Güncelleme: 24.10.2024 - 15:45
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        Özel'den yaralılara ziyaret
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısına ilişkin, "Biz korkarsak, sinersek, bundan dolayı tutumlarımızı değiştirmeye kalkarsak terör amacına ulaşmış olur." dedi.

        AA'da yer alan habere göre Özel, beraberindeki partililerle TUSAŞ'taki terör saldırısında yaralananları Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.

        Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, yaralıları ziyaret ettiklerini ve yoğun bakımda olan vatandaşların durumuna ilişkin başhekimden bilgi aldıklarını söyledi.

        Özel, çok büyük bir faciayı daha kötüsü olabilecekken kolluk kuvvetlerinin müdahalesiyle atlattıklarını ifade ederek, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa diledi.

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        "BİZ KORKARSAK, TERÖR AMACINA ULAŞMIŞ OLUR"

        Yaşanan terör saldırısının, "Türkiye'ye yön verilmeye ve insanların korkutulmaya çalışıldığı bir durum" olduğunu ifade eden Özel, "Bunu yapmaya kalkan kim olursa olsun, karşısında bir ve bütün olarak durmak lazım. Darbeciler bunu yapmaya kalktığında da öyle davranmak gerekiyor. Teröristler, vatandaşı korkutarak, siyasete yön vererek toplumu sindirmeye çalışıyorlar. Buna teslim olmayacağız. Biz korkarsak, sinersek, bundan dolayı tutumlarımızı değiştirmeye kalkarsak terör amacına ulaşmış olur." diye konuştu.

        Terör saldırısında hayatını kaybeden taksi şoförü Murat Arslan için düzenlenen cenaze törenine katıldıklarını hatırlatan Özgür Özel, diğer şehitlerin cenaze törenlerine de katılacaklarını ve ailelerin metanetinin herkese örnek olması gerektiğini kaydetti.

        Özel, tüm yaralıların, doktorlara ve sağlık personeline üstün gayretlerinden ötürü teşekkür ettiğini aktararak şu ifadeleri kullandı:

        "Maalesef geçen hafta yaşanan bir talihsiz olay, sağlık emekçilerine duyulan güveni sarsacak paylaşımlara doğru yöneliyordu. Pandemide de hep birlikte yaşadık, böyle durumlarda da hep birlikte görüyoruz. Türkiye'nin çok iyi yetişmiş, mesleğini çok iyi yapan, etkili ve ahlaki değerleri çok yüksek bir sağlık ordusu var. Biz onlara inanıyoruz, güveniyoruz ve kendilerine milletimiz adına bir kez daha teşekkür ediyorum."

        Bir gazetecinin, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı cezaevinde ziyaret etmesiyle ilgili sorusuna Özel, "Bunu cevaplayacağız çok kürsümüz var ama yanımızda devlet memurları varken siyasetin o boyutuna girmemiz doğru olmaz." yanıtını verdi.

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