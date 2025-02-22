Özel, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konserini izledi

CHP'den yapılan açıklamada, Özel'in CSO Ada Ankara'da verilen Matthew Coorey şefliğindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konserini izlediği bildirildi.

Özel'e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de eşlik etti.

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Özgür Özel, konserin ardından bir araya geldiği şef Cooreyi performansı dolayısıyla tebrik etti.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.