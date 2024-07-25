Özel: CHP belediyeleri bütün sorunları çözemez

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Sizinle Türkiye ittifakında buluşma zamanı gelmiştir. Bizde öteki yok, şeytanlaştırma yok. Bizde hedef gösterme, sırt dönme yok. Bizde sahip çıkmak, kardeşlik, dayanışma var." dedi.

Özel, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı ve belediye ziyaretinin ardından, kendisini bekleyen vatandaşlara parti otobüsü üzerinden seslendi.

Partisinin ilçede kazandığı seçim zaferi için vatandaşlara teşekkür eden Özel, mazeret üretmeden çalışacaklarını, herkesin yüzünün güleceğini söyledi.

Tarımın, ülkenin kalkınmasındaki önemine dikkati çeken Özel, "Ekilen dikilen alan, Hollanda kadar azaldı. Oysaki nüfus artıyor. Dünyadaki gıda ihtiyacı, özellikle iyi tarım uygulamalarıyla üretilmiş gıda ihtiyacı artıyor." diye konuştu.

"CHP BELEDİYELER ÜZERİNDEN BÜTÜN SORUNLARI ÇÖZEMEZ AMA YARAYA MERHEM OLUR"

Özel, Karacabey ve Mustafakemalpaşa ovalarında en önemli geçim kaynaklarından birinin domates olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Domates 2 liraya düşünce üzülmüştük. Bugün 1,75 liraya domates alıyorlar. Bostan kavun, karpuz dolu, 2 liraya karpuz, 4 liraya kavun. Alan yok. Buradan bir müjde vereceğim, hep söyledik, Cumhuriyet Halk Partisi belediyeler üzerinden bütün sorunları çözemez ama yaraya merhem olur. İşte şimdi kavun ve karpuz üreticilerine sesleniyorum, hiç korkmayın, biraz önce konuştuk ve sözü aldık. Tarlada bir tek kavun, bir tek karpuz bırakmayacağız. Büyükşehir Belediye Başkanı'mız hepsini alıyor. Hepsini alıyoruz. Kavunu, karpuzu alacağız. Hem kavun karpuz üreticisini mağdur halde bırakmayacağız hem de bu sıcak yaz gününde marketlerde, manavlarda kavuna karpuza ulaşamayan yoksulların, çok çocuklu ailelerin bu mağduriyetini gidereceğiz."

Çiftçilerin çok önemli sorunları olduğunu bulunduğuna işaret eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Çıkardıkları kanuna göre, yüzde 1 destekleme verilmesi gerekirken, köylüyü bu desteklemeden mahrum edip 5'te birini bile vermiyorlar. Oysaki bu sene yüzde 1'lik destekleme verilecek olsa 410 milyar lira çiftçinin alacağı destekleme var. Geçen sene 178 milyardı, bu sene 410 milyar ama ödenen para, 68 milyar. Yani milletin efendisini perişan eden bu iktidara bir kez daha sesleniyoruz, bu yaptığınız iş, iş değildir. Bu insanları aç bırakınca bu insanlar tarımı bırakıyorlar. Şu anda Türkiye'de çiftçilerin yaş ortalaması 58. Normalde bunun 35 olması lazım. Yani gençler tarımla uğraşmıyor, para kazanamıyor, şehre gidiyor, şehirde iş arıyor. Bulursa bir fabrikaya giriyor, bulamazsa işsiz geziyor ama tarımla ilgilenmiyor. Her 4 genç çiftçiden 3'ü 'Gelecek sene bu işle uğraşmayacağım. Başka bir iş bulacağım.' diyor.