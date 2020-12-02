Yurdumuzun dört bir yanındaki milyonlarca anne-babayı yakından ilgilendiren anaokulları ve kreşlerin durumu belli oldu. Kapatılıp kapatılmayacağı merak konusu olan anaokulları ve kreşler ile ilgili karar İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası yayımlandı. Peki özel anaokullarında durum ne?

ANA SINIFLARININ EĞİTİM FAALİYETLERİNE ARA VERİLECEK

İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca gerek görülmesi durumunda kalabalık cadde ve meydanlara girebilecek kişi sayısının belirlenmesi, buna ilişkin gerekli fiziki tedbirler eksiksiz alınacak.

Anasınıfı ve anaokullarının faaliyetlerine ara verilecek.

ÖZEL ANAOKULLARI AÇIK MI?

Sosyal medyada özel anaokullarının açık olup olmadığına ilişkin araştırmalar devam etmesine rağmen henüz resmi bir açıklama yok!