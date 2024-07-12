Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Özdağ ve Davutoğlu buluştu | Son dakika haberleri

        Özdağ ve Davutoğlu buluştu

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na ziyarette bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 19:06 Güncelleme: 12.07.2024 - 19:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özdağ ve Davutoğlu buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Özdağ ve Davutoğlu, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde yaptıkları görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Misafirperveliğinden dolayı Davutoğlu'na teşekkürlerini ileten Özdağ, görüşmede Davutoğlu'na, TSK mensuplarının sınırda silah kullanma yetkilerinin hukuken yeniden düzenlenmesi ve Türkiye'nin Ottawa Antlaşması'ndan çekilmesi önerilerini bir dosya halinde sunduklarını belirtti.

        Davutoğlu da Özdağ'dan gelen teklif üzerine bu görüşmenin gerçekleştiğini belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Hükümetin mülteci politikalarına değinen Davutoğlu, mülteci sorunlarının çözümü için Göç Bakanlığı kurulması gerektiği görüşünü paylaştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Neredeyse tüm müşterilerin verileri çalındı
        Neredeyse tüm müşterilerin verileri çalındı
        Ciro Immobile, Beşiktaş'ta!
        Ciro Immobile, Beşiktaş'ta!
        Ata Emre Akman cinayetinde karar!
        Ata Emre Akman cinayetinde karar!
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        "Türkiye çevrimiçi alışverişte dünya üçüncüsü"
        "Türkiye çevrimiçi alışverişte dünya üçüncüsü"
        Öğretmen cinayetinde soruşturmanın seyri değişti!
        Öğretmen cinayetinde soruşturmanın seyri değişti!
        Geçen hafta 3 kişi ölmüştü! O ilçede yasak ve dikkat uyarısı!
        Geçen hafta 3 kişi ölmüştü! O ilçede yasak ve dikkat uyarısı!
        Sokak hayvanları teklifi Meclis'te: İşte 17 maddelik tekliften ayrıntılar
        Sokak hayvanları teklifi Meclis'te: İşte 17 maddelik tekliften ayrıntılar
        Selin Kabaklı'dan Ebru Gündeş'e gönderme
        Selin Kabaklı'dan Ebru Gündeş'e gönderme
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Fenomen soruşturması: Neslim ve İnanç Güngen çifti ile çalışanların ifadeleri ortaya çıktı
        Fenomen soruşturması: Neslim ve İnanç Güngen çifti ile çalışanların ifadeleri ortaya çıktı
        Arap turistler, golf aracıyla Uzungöl'e düştü
        Arap turistler, golf aracıyla Uzungöl'e düştü
        En çok sıçrama yapan 10 futbolcu!
        En çok sıçrama yapan 10 futbolcu!
        Bakan Kacır'dan otomotivde yeni yatırım açıklaması
        Bakan Kacır'dan otomotivde yeni yatırım açıklaması
        Beşiktaş defteri kapandı! Fenerbahçe...
        Beşiktaş defteri kapandı! Fenerbahçe...
        Kalp ameliyatı açıklamadan vazgeçirdi
        Kalp ameliyatı açıklamadan vazgeçirdi
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa