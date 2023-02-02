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Özcan Deniz, kendi hikâyesinin de yer aldığı ‘Prestij Meselesi’nin galasına neden katılamadığını ilişkin bir açıklama yaptı. Deniz, “Galada olamadığım için çok üzgünüm. 3 Şubat Cuma (yarın) günü vizyon yolculuğuna başlayacak olan, bu yılın en beklenilen filmi 'Prestij Meselesi' ve sevgili dostum Mahsun Kırmızıgül'e başarılı bir vizyon yolculuğu diliyor ve şimdiden emeği geçen tüm arkadaşları kutluyorum” dedi.

'Prestij Meselesi'nin yapımcısı Murat Tokat da konuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Tokat, bu konuda şunları söyledi; "Galaya bir saat gala mesaj attı. Oğlu çok hastaymış, serum vermişler. Kendisi de eşi de serum almış. O yüzden galaya katılamayacağını söyledi."

Özcan Deniz, geçtiğimiz ay Samar Dadgar ile evlenmiş, nikâh evde küçük törenle kıyılmıştı. Deniz ile Dadgar, balayından sonra düğün yapacaklarını dile getirmişti. Özcan Deniz ile Samar Dadgar, iki gün önce gerçekleştirilmesi planlanan düğünü de hastalık nedeniyle ertelemişti.

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