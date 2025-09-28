Özcan Deniz: İstenmeyen şeyler olabilir

Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz arasındaki tartışma, aile içi anlaşmazlıkların ve hukuki süreçlerin iç içe geçtiği karmaşık bir süreç olarak devam ediyor.

Zaman zaman sosyal medyadan sitem dolu paylaşımlarda bulunan Özcan Deniz, bu kez İstanbul konseri esnasında sahnede yaptığı açıklama ile kafaları karıştırdı.

"HAYAT BENİ HİÇ İSTEMEDİĞİM BİR YERE SÜRÜKLÜYOR"

Konserin en coşkulu anlarında mikrofonu eline alan Özcan Deniz; "Hayat beni hiç istemediğim bir yere doğru sürüklüyor. İstenmeyen şeyler olma olasılığı yüksek. Bir daha beni göremeyebilirsiniz. Eğer olur da bir daha görüşemezsek, 30 yıl benimle beraber sırtımda dağ gibi durduğunuz için sizlere sonsuz teşekkür ederim” sözleriyle adeta veda sinyali verdi.

