Özcan Deniz'in kardeşinden 'video' açıklaması
Özcan Deniz'in kız kardeşi Sibel Semerci, ağabeyinin diğer kız kardeşi Yurda Güler'e; "Hazırladığım video duruyor ve bir saygısızlığını daha bekliyor" dediği video hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı
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Özcan Deniz, yıllardır menajerliğini yaptığı ağabeyi Ercan Deniz ile ilişkisini sonlandırmış ve sosyal medya üzerinden yayımladığı; "Siz kaç aile ferdi tarafından ihanete uğradınız?" şeklindeki mesajlarıyla hayatından çoğu insanı çıkardığını ifade etmişti.
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Ardından kendisini ve eşi Samar Dadgar'ı eleştiren kız kardeşi Yurda Güler için yayımladığı; "Evet Yurda Hanım... Akşamı bekle bir tanem" şeklindeki mesajı dikkat çekmişti.
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Özcan Deniz; "Sen, her zaman ailenin en saygısızı ve sinsisiydin. Kendin gibi biriylesin ve oğluna dua et ama merak etme. Senin ve birlikte olduğun o evli barklı adam için hazırladığım video duruyor ve bir saygısızlığını daha bekliyor" ifadelerini kullanmıştı.
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Deniz ailesinde çıkan bu tartışma sonrasında, Özcan Deniz'in kardeşi Sibel Semerci'den de çarpıcı iddialar geldi.
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Sibel Semerci; "Merak ettiğiniz buysa söyleyeyim, sevgili ağabeylerim arasında ticari meseleden kaynaklı bazı sorunlar olduğu doğru" dedi. Semerci; "Bu mesele sadece ikisini ilgilendirmektedir" dedikten sonra da konuyu, Özcan Deniz'in ablası Yurda Güler ile ilgili; "Akşamı bekle bir tanem hazırladığım video duruyor" seslenişine ve yayınlamaktan vazgeçtiğini söylediği videoya getirdi.
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Sibel Semerci, ağabeyinin bahsettiği videonun Özcan Deniz'in 'tüm kariyerine ve sanatına veda' olduğunu öne sürdü. Semerci; "Evet, tüm kariyerini bir gecede sonlandıracaktı. Diziyi bırakacak, bir daha konsere çıkmayacaktı. Çünkü bıktı" açıklamasında bulundu.
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Son olarak ağabeyine seslenen Sibel Semerci; "Şimdi bana kızabilirsin canım ağabeyim, gözümün bebeği, gülüşünü sevdiğim ama içimi döktüm sizlere oh rahatladım" dedi.