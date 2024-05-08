Özcan Deniz'in aile mutluluğu

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Özcan Deniz ile Feyza Aktan, 2018'de evlenmiş, 2019'da boşanmıştı. Deniz ile Aktan, boşanma sonrasında çocukları Kuzey'in velayeti için davalık olmuş, bir hayli çekişmeli bir süreç geçirmişti. Mahkeme, Kuzey'in velayetinin Feyza Aktan'da kalmasının devamına hükmederken, Özcan Deniz'in oğluyla görüşme günlerinin artırılmasına karar vermişti.

Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde Samar Dadgar ile birlikte Kuzey'in yaş gününü kutladı.

Özcan Deniz, 2021'de İranlı Samar Dargar ile yeni bir birlikteliğe başladı. Deniz, işlerini Kuzey ile görüşme günlerine göre ayarlıyor. Oğluyla mümkün olduğunca fazla vakit geçirmek isteyen Özcan Deniz, yine bir baba - oğul günü geçirdi. İstinye Park'ta Samar Dadgar ve oğlu Kuzey ile görüntülenen Deniz'in mutlulukları yüzlerinden okunuyordu. Kuzey bir an olsun babası Özcan Deniz'in omuzlarından inmezken mağazaları turladık dan sonra yemek yemek için bir restoranda oturdular.