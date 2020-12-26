2018'de Feyza Aktan ile nikah masasına oturan şarkıcı Özcan Deniz, aynı yıl nisan ayında oğlu Kuzey'i kucağına aldı.
Ancak çift, 15 ay evli kaldıktan sonra geçen sene anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.
İkili, çocukları Kuzey için ortak velayet aldı.
48 yaşındaki Deniz, oğlu Kuzey ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Ünlü şarkıcının, "Her şeyim sensin, sen her şeyimsin. Canım oğlum" notunu düştüğü gönderiye takipçilerinden beğeni yağdı.
Geçtiğimiz günlerde Özcan Deniz'in eski eşinin Sarıyer'de ikamet ettikleri evden çıkmasını istediği ancak Aktan'ın çıkmayı reddedip, oğlu ile orada yaşamaya devam ettiği öne sürülmüştü.
Feyza Aktan, iddialar sonrası Instagram hesabından şunları söylemişti:
Gasp: Mağdurun mal varlığına 'cebir' veya 'tehdit' kullanarak gerçekleştirilen bir eylemdir. Boşandıktan sonra kanunun bana tanıdığı haklar gasp olarak nitelendirilemez. Boşanma kararımızda çocuğumla birlikte bu evde oturabileceğim zaten yazılıdır.
Kaldı ki karşı tarafça hazırlatılarak, önüme konulan boşanma protokolünü hiçbir zaman talebim olmaksızın imzalamış bir kadın olarak basına yansıtılanın aksine tazminat, araç, gayrimenkul hiçbir talebim olmamıştır.
Oğlu Kuzey'in bir fotoğrafını yayınlayan şarkıcı da gönderisine şu notu düşmüştü:
Korkma oğlum, uzun bir yol bu. Zalimin galip gelemeyeceği bir yol... Elinden geleni yapacak baban, yarınlarını iyileştirmek için... Denmesi gerekenleri söyledim, elimden geleni yaptım. Ne kaybedeceğim umurumda değil. İnsan baba olunca, cam oluyormuş. Zalimin elinde tokmak kırmaya hevesli. Oğlum şunu bil; kırılsam da keskinim...
İŞTE DİĞER ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI
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