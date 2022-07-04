Özbekistan'da protesto: Karakalpakistan'da ölü ve yaralılar var

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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülkenin Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti’inde meydana gelen olaylarda, emniyet görevlileri ve siviller arasında ölenlerin olduğunu bildirdi.

Özbekistan medyasının aktardığına göre, 5 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi hastaneye kaldırıldı.

Özbekistan anayasasında Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti’nin statüsüyle ilgili maddelerin değiştirileceğine ilişkin önerilerin kamuoyunda gündeme gelmesinin ardından protesto gösterilerinin düzenlendiği Karakalpakistan'ın merkezi Nukus'ta temaslarını sürdüren Mirziyoyev, burada vatandaşlarla bir araya gelerek, olaylarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Mirziyoyev, olaylarda bazı grupların Nukus şehrindeki binalara zarar verdiğini, silahları elde etmek amacıyla Emniyet Müdürlüğü binasını ele geçirme girişiminde bulunduğunu, bu çetelerin emniyet görevlilerini rehin alarak onları acımazca dövdüğünü söyledi.

Bu olaylarda emniyet görevlileri ve siviller arasında ölenlerin olduğunu aktaran Mirziyoyev, bazı kötü niyetli güçlerin anayasa değişikliğini protesto etme bahanesiyle saldırı ve şiddet yolunu seçerek Özbekistan'daki durumu istikrarsızlaştırmaya çalıştığını dile getirdi.

"BERABERLİĞE HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA İHTİYAÇ VAR"

Mirziyoyev, sosyal paylaşım sitelerinden asılsız haberleri yayan yıkıcı güçlerin hedeflerine ulaşmak için vatandaşları anayasayı ihlal eden faaliyetlere dahil ettiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Onların esas amacı, toplumu istikrarsızlaştırmak, devletimizin yürüttüğü politikaya olan güveni sarsmak ve Özbekistan'ın toprak bütünlüğünü baltalamak. Karakalpakistan'da uygulanmakta olan reformları bundan sonra da istikrarlı bir şekilde sürdüreceğiz. Karakalpakistan'ın kaderi, Özbekistan'ın kaderi olduğu için Karakalpak halkının mutluluğu ve refahı da tüm Özbek halkının mutluluğu ve refahıdır.

Hayatın sınavlarını yaşamış Karakalpak halkının bilgeliğine inanıyor ve onları akıllıca davranmaya, yurt dışından gelen kötü niyetli çağrı ve eylemlere aldanmamaya ve onların tuzağına düşmemeye çağırıyorum. Bölücülüğü, toplum düzenini bozmayı, yetkililere karşı şiddetli direnişi teşvik eden her türlü eylem, mevcut yasalara göre kesinlikle sorumlu tutulacak ve failler mutlaka cezalandırılacaktır."

Mirziyoyev, Karakalpakistan halkının böyle zorlu bir dönemde Özbek ve Karakalpak halklarının kader birliğine ve birlikteliğe dayanan kutsal değerlerine sahip çıkacağına işaret ederek, "Olaylar, bizi daha uyanık ve duyarlı kıldı. Bugün, Özbekistan'ımızda barış ve huzurun korunması, çocuklarımıza ve torunlarımıza aydınlık bir gelecek bırakmak için güçlü iradeye, birliğe ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Özbekistan'da kamuoyu tartışmalarına açılan anayasal değişikliklere ilişkin yasa tasarısı Cuma günü Karakalpakistan'da protestolara neden olmuştu.

Karakalpakistan'ın başkenti Nukus'un merkezinde toplanan halk, anayasadan cumhuriyetin egemenlik statüsü ve referandumla Özbekistan'dan ayrılma hakkının çıkarılmasına karşı çıkmıştı.

Özbekistan makamları ise, tasarının Karakalpakistan halkı tarafından yanlış anlaşıldığını açıklamış, bölgede olağanüstü hal ilan edilmişti. Öte yandan, Mirziyoyev Nukus'u ziyaret ederek, bölgedeki parlamento üyeleri ve aktivistler ile bir araya gelmişti. Mirziyoyev, görüşmede yaptığı konuşmada, anayasa tasarısının henüz kabul edilmediğini sadece kamuoyu tartışmalarına açıldığını hatırlatarak, anayasadaki Karakalpakistan’ın özel hukuki statüsüyle ilgili maddelerin değişmeyeceği sözünü vermişti.