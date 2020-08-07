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Fenerbahçe'li orta saha futbolcusu Ozan Tufan, haziran ayında evlilik teklifi ettiği sevgilisi Rojin Haspolat ile birlikte İstinyePark'ta objektiflere yansıdı. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve burada dostları ile buluşan çift, bir restoranda öğle yemeği yedi.

Yeni sezon öncesi nişanlısı ile alışveriş yapıp, stres atan Tufan, futbolseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.