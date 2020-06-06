ROJİN HASPOLAT KİMDİR?



Ozan Tufan'ın evlenme teklifi ettiği sevgilisi Rojin Haspolat, Önce Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi’nden mezun oldu, daha sonra Bilgi Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nü bitirdi.



Haspolat, bazı sanat dergilerinde editörlük ve sanat festivali organizasyonu yapıyor.