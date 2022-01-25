"HOŞ GELDİN CANIM OĞLUM"

Doğumdan sonra eşi ve oğlu ile çekilen bu karesini de yayınlayan ünlü futbolcu, gönderisine "Hoş geldin canım oğlum. Hoş geldin Aren Kuzey. Bana en güzel hediyeyi veren canım aşkım, sizleri çok seviyorum. Biz artık 3 kişilik bir aileyiz." notunu düştü.

Kısa sürede fotoğraflarıyla takipçilerinden yoğun ilgi gören Ozan Tufan'nın paylaşımına tebrik mesajları yağdı.