Bundesliga'da küme düşen Ozan Kabak, Schalke 04'ten ayrılıyor! Almanya'da yayın yapan Sport1'in haberine göre Premier Lig ekiplerinden Norwich City, milli futbolcunun transferi konusunda mutlu sona yaklaştı! Haberde Norwich City'nin Ozan'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak için Schalke ile anlaşma sağladığı belirtildi.

Galatasaray altyapısından yetiştikten sonra 2018-19'da Stuttgart'a transfer olan Ozan, 2019-20'de ise Schalke 04'ün yolunu tutmuştu. Geçen sezonun devre arasında Liverpool'a kiralanan milli futbolcunun satın alma opsiyonu kullanılmamıştı. Ozan, Stuttgart formasını 17, Schalke 04 formasını 42 kez terletirken Liverpool'da geçirdiği sezonda ise 13 maçta forma giydi.