Ozan Kabak'ın yeni takımı Hoffenheim oldu.

Yaz transfer döneminde birçok takımla adı anılan Ozan Kabak, Schalke 04'ten yaklaşık 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Bundesliga ekibi Hoffenheim'a gitti.

Ocak 2019'da Galatasaray'dan Stuttgart'a giderek Avrupa macerasına başlayan Ozan, sezon sonunda Schalke 04'e transfer olmuştu. 2021/2022 sezonunun devre arasında Liverpool tarafından kiralanan genç stoper, geçen sezonu ise yine kiralık olarak Norwich'te geçirmişti.