'Ellerinde çizikler, bacaklarında kesikler vardı!'

DHA

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Deniz Bulutsuz katılırken, sanık Ozan Güven katılmadı. Duruşma salonunda taraf avukatları da hazır bulundu.

Tanık olarak dinlenen Güven'in şoförü Hasan Doğan, "Tarafları 17 yıldır Ozan Bey'in yanında çalışan biri olarak tanıyorum. O gün bir yemek programı vardı. Tarafları ve arkadaşları aldım bir lokantaya bıraktım. Ozan Bey lokantada yakınlarından ayrılmamamı söyledi. Ozan Bey'in araması üzerine onları lokantadan aldım. Bizimle beraber Deniz Hanım'ın bir arkadaşı da geldi, onu da evine bıraktık. Sonra Ramazan Bey'le bir telefon görüşmesi oldu ve çaya daveti üzerine oraya gittik. Hep beraber otururken Ramazan Bey, Deniz Hanıma, Ozan Bey'le nasıl tanıştığını sordu. Deniz Hanım da 'Bitmemiş bir ilişkim vardı.' diye söze başlayınca Ozan Bey espriye vurarak ve sitem ederek 'İyi bari nasıl seviştiğini de anlat.' dedi. Konu kapandı ve tartışma olmadı. Ardından evden ayrıldık." dedi.

"BACAKLARINDA KESİKLER OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Tanık Hasan Doğan, Güven'i bıraktıktan sonra evine gittiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Gece saat 3 civarında evin güvenliği Murat Bey beni aradı ve Ozan Bey'in beni çağırdığını, Deniz Hanım'ı götürmemi istediğini bana iletti. Ben de hemen evine gittim. Araçla sokağa girerken Deniz Hanım sokaktaydı. Hemen araca bindi ve "Ben bir şey yapmadım!" diye 4-5 defa tekrar etti. Sokaktan ayrıldık ve bir süre sonra Deniz Hanım "Ramazan ve Kamil'i ara, Ozan yaralı!" deyince ben hemen Ozan Bey'in evine doğru döndüm. Eve geldiğimde Ozan Bey'e seslendim, üst kattan aşağıya indi. Yüzünün bir kısmında kızarıklık, ellerinden çizikler, bacaklarında kesikler olduğunu gördüm. Hastaneye gitmeyi teklif ettim. Kabul etmeyip Deniz Hanım'ı istediği yere bırakmamı söyledi. Deniz Hanım'ı arkadaşının evine bıraktım ve ben de evime gittim.

"BURADA BANA SALDIRI VARDI"

Tanığın dinlenmesinin ardından söz alan Deniz Bulutsuz, "Herkes üstüne basa basa aramızda bir arbede yaşandığını anlatıyor. Arbede iki insan arasında olur. Burada bana saldırı vardı." dedi. Mahkeme Deniz Bulutsuz'un tedavi gördüğü hastaneden evrakların istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.