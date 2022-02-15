'Ellerinde çizikler, bacaklarında kesikler vardı!'

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Deniz Bulutsuz katılırken, sanık Ozan Güven katılmadı. Duruşma salonunda taraf avukatları da hazır bulundu.
Tanık olarak dinlenen Güven'in şoförü Hasan Doğan, "Tarafları 17 yıldır Ozan Bey'in yanında çalışan biri olarak tanıyorum. O gün bir yemek programı vardı. Tarafları ve arkadaşları aldım bir lokantaya bıraktım. Ozan Bey lokantada yakınlarından ayrılmamamı söyledi. Ozan Bey'in araması üzerine onları lokantadan aldım. Bizimle beraber Deniz Hanım'ın bir arkadaşı da geldi, onu da evine bıraktık. Sonra Ramazan Bey'le bir telefon görüşmesi oldu ve çaya daveti üzerine oraya gittik. Hep beraber otururken Ramazan Bey, Deniz Hanıma, Ozan Bey'le nasıl tanıştığını sordu. Deniz Hanım da 'Bitmemiş bir ilişkim vardı.' diye söze başlayınca Ozan Bey espriye vurarak ve sitem ederek 'İyi bari nasıl seviştiğini de anlat.' dedi. Konu kapandı ve tartışma olmadı. Ardından evden ayrıldık." dedi.
"BACAKLARINDA KESİKLER OLDUĞUNU GÖRDÜM"
Tanık Hasan Doğan, Güven'i bıraktıktan sonra evine gittiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
Gece saat 3 civarında evin güvenliği Murat Bey beni aradı ve Ozan Bey'in beni çağırdığını, Deniz Hanım'ı götürmemi istediğini bana iletti. Ben de hemen evine gittim. Araçla sokağa girerken Deniz Hanım sokaktaydı. Hemen araca bindi ve "Ben bir şey yapmadım!" diye 4-5 defa tekrar etti. Sokaktan ayrıldık ve bir süre sonra Deniz Hanım "Ramazan ve Kamil'i ara, Ozan yaralı!" deyince ben hemen Ozan Bey'in evine doğru döndüm. Eve geldiğimde Ozan Bey'e seslendim, üst kattan aşağıya indi. Yüzünün bir kısmında kızarıklık, ellerinden çizikler, bacaklarında kesikler olduğunu gördüm. Hastaneye gitmeyi teklif ettim. Kabul etmeyip Deniz Hanım'ı istediği yere bırakmamı söyledi. Deniz Hanım'ı arkadaşının evine bıraktım ve ben de evime gittim.
"BURADA BANA SALDIRI VARDI"
Tanığın dinlenmesinin ardından söz alan Deniz Bulutsuz, "Herkes üstüne basa basa aramızda bir arbede yaşandığını anlatıyor. Arbede iki insan arasında olur. Burada bana saldırı vardı." dedi. Mahkeme Deniz Bulutsuz'un tedavi gördüğü hastaneden evrakların istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!