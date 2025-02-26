Ozan Güven: Kelli felli
Esprili bir paylaşımda bulunan Ozan Güven, photoshopla saçlarını kazıyarak; "Kelli Felli" notunu düştü
Giriş: 26.02.2025 - 15:30 Güncelleme: 26.02.2025 - 15:45
Ozan Güven, sosyal medya hesabından esprili bir paylaşımda bulundu.
Oyuncu, photoshop yaparak saçlarını kazınmış görüntüsü elde etti. Aynı pozun öncesi ve sonrasını yayımlayan Ozan Güven, fotoğrafına; "Kelli felli" (İtalyanca okuyunuz) ifadesini düştü.
Ancak Ozan Güven, photoshopta başarılı olamadı ve arkasındaki saati yamulttu.
BURÇLAR
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ