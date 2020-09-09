Ozan Güven'in evinde düşerek başından yaralanması bir büyük sağlık sorunu olduğunun saptanmasına vesile oldu. Yaralanmanın ardından yapılan tetkiklerde Güven, başındaki damarlarından birinde genişleme olduğu görülmesi üzerine operasyon geçirdi

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Ozan Güven'in evinde düşerek başından yaralanması başındaki bir büyük sorunun ortaya çıkmasına vesile oldu.

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiası sonrasında zor günler geçiren Ozan Güven, bir büyük sorunla daha yüzleşmesini başından yaralanması engelledi.

Ozan Güven, evinde geçirdiği kazayla başından yaralandı. Özel bir hastaneye giden Güven'e tetkikler yapıldıktan sonra başına 6 dikiş atıldı. Hastanede ayakta tedavi görüp taburcu olduktan sonra tetkik sonuçlarında Ozan Güven'in başındaki damarlardan birinde genişleme olduğu saptandı. Bunun üzerine hastanede tedavi altına alınan Güven'in genişleyen damarı geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen operasyonla tedavi edildi.

Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Ozan Güven, taburcu olduktan sonra dinlenmek için bir kaç günlüğüne Ege'ye gitti.