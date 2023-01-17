"TANIŞMAMIZ TAMAMIYLA TESADÜF"
Öte yandan Aslan, daha önce, "Aşık olunca Hera'da nasıl bir değişim yaşandı?" sorusuna, "4 yıl olacak neredeyse... En güzel halindeyim açıkçası... Daha mutlu, pozitif, üretken, her şeye sevgiyle bakan, kendini bilen ve çok daha aşık.." yanıtını vermişti.
Doğulu ile nasıl tanıştığını anlatan Hera Aslan, "Tanışmamız tamamıyla tesadüf... Stüdyo ortamında karşılaştık. Başta güzel bir arkadaşlık kurduk. Sonrasında da 3 yılı geçen sağlam temeller attık kalbimizde..." demişti.