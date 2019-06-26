Ozan'da son dakika! Bayern'den flaş adım

Almanya'da Stuttgart forması giyen Ozan Kabak konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. TRT Spor'da yer alan habere göre milli futbolcunun menajeri Bayern Münih Başkanı Rummenigge ve Sportif Direktör Salihamidzic ile görüştü. Ozan'ın menajeri, geçtiğimiz gün Milan'la da masaya otururken transferin nasıl sonuçlanacağı merak konusu.