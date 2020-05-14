Ozan Çolakoğlu, sunucu yazar Yelda Kırçuval'ın Instagram yanınında şunları söyledi:

Müzik piyasası çöplük gibi. Ses yok, şarkı yok ama insanlarda inanılmaz bir özgüven var. Anlamakta zorluk çekiyorum. Bu ülkeden bir Tarkan bir Gülşen daha çıkmazmış gibi yapanlar müzik dünyasında başarılı olamazlar.

Türkiye'de Aleyna Tilki ve Edis'i çok başarılı buluyorum. Kendilerine özgü bir tarzları var. Uzun vadede doğru yönetilirse daha başarılı olacaklarını düşünüyorum. Ayrıca son zamanların starı bence Ezhel. Çünkü kendi gibi, başkalarına benzemeye çalışmadı, bu yüzden çok başarılı.

Her parası olana aranje yapmıyorum, geçmişte kıramayıp aranje yaptığım kişilerden mutsuz olduğum isimler oldu o yüzden dikkat ediyorum.