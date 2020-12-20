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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, Aranjör Ozan Çolakoğlu, geçtiğimiz akşam Levent'te görüntülendi. Trafik ışıklarında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çolakoğlu, "Derya Uluğ ve Tuğba Yurt ile çalışmalarımız olacak. Gülşen ile yeni bir şarkıya başladık'' dedi.

Gazetecilerin "Sürekli yurt dışına gidip geliyorsunuz. Gülşen Hanım ile aranızda bir sorun olduğunu duyduk, doğru mu?" sorusu karşısında şaşıran aranjör, "Bu nereden çıktı, neden aramızda sorun olsun?" diye yanıt vererek iddiaları yalanladı.