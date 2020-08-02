Bu ya canımı yakmak isteyenlerin bir oyunu ya da üstünde hiç durmayacağımı sananların! Ama hesaplarının tutmadığı bir oyunu ellerine, yüzlerine bulaştırmaları...

Burada olay hırs değil. Ben bir can sahiplendim, bağlanmam için 1 dakika bile yeter. çünkü ben bir anneyim ve o da işkence görmüş 4 ayaklı bir evlat… Lütfen gereksiz, can yakıcı yorumlar yaparken biraz empati yapın. Sevgiler...