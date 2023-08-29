Oyuncu Ünal Silver hayatını kaybetti
Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Ünal Silver, 76 yaşında hayata veda etti. Acı haberi usta oyuncunun menajerlik ajansı, "Onu çok özleyeceğiz" mesajıyla duyurdu
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Tiyatro ve sinema dünyasından acı bir haber geldi. Pek çok dizi ve filmde rol alan Ünal Silver yaşamını yitirdi.
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Oyuncunun ölüm haberini menajeri Renda Güner duyurdu. Güner, "Usta oyuncumuz ve çok değerli dostumuz Ünal Silver’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz... Onu çok özleyeceğiz" dedi.
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ÜNAL SİLVER KİMDİR?
Oyunculuğu Almanya'da sürdürürken "Gümüş" olan soyadını, telaffuzu kolay olsun diye "Silver" olarak değiştiren Ünal Silver, Cem Yılmaz'ın "Hokkabaz" adlı filminde oynamak için 2006 Türkiye'ye gelmişti.
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Almanya'da ve Türkiye'de çok sayıda tiyatro oyunu, dizi ve filmde rol aldı.
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Sinema filmleri arasında "Gölge", "Beni Unutma", "Dedemin İnsanları", "Çarşı Pazar", "Çakallarla Dans 3" ve "Deliormanlı" bulunuyor.
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Ünal Silver tiyatroda ise son olarak Marina Carr'ın yazdığı, Tuğrul Tülek'in yönettiği okuma tiyatrosu kurgusuyla 'Kediler Bataklığı'nda Demet Evgar, Tuğrul Tülek, Yeşim Koçak'la sahneye çıkmıştı.
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