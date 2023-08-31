Ünal Silver'e veda
Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ünal Silver, geçtiğimiz salı günü 76 yaşında hayata veda etmişti. Usta oyuncu bugün son yolculuğuna uğurlandı
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Pek çok dizi ve filmde rol alan Ünal Silver, geçtiğimiz salı günü yaşamını yitirmişti.
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16 Temmuz'da 76'ncı yaşını hastanede kutlayan Ünal Silver, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
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Silver'in cenazesi, Üsküdar Şakirin Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kurtköy Osmangazi Mezarlığı'na defnedildi.
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Silver'in cenaze törenine çok sayıda seveni katıldı.
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Cenazeye katılan oyuncu Engin Benli, “Türkiye için çok önemli bir ağabey, çok önemli bir oyuncu, çok önemli bir babayı kaybettik. Ciddi anlamda herkesin ağabeyi, arkadaşı, neşeli, güler yüzlü, heyecanlı, sürekli esprili dünyanın en tatlı ağabeyiydi. Ama işte hayat, bugün varız yarın yokuz. Başımız sağ olsun” dedi.
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ÜNAL SİLVER KİMDİR?
Oyunculuğu Almanya'da sürdürürken "Gümüş" olan soyadını, telaffuzu kolay olsun diye "Silver" olarak değiştiren Ünal Silver, Cem Yılmaz'ın "Hokkabaz" adlı filminde oynamak için 2006 Türkiye'ye gelmişti.
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Almanya'da ve Türkiye'de çok sayıda tiyatro oyunu, dizi ve filmde rol aldı.
Sinema filmleri arasında "Gölge", "Beni Unutma", "Dedemin İnsanları", "Çarşı Pazar", "Çakallarla Dans 3" ve "Deliormanlı" bulunuyor.
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Ünal Silver tiyatroda ise son olarak Marina Carr'ın yazdığı, Tuğrul Tülek'in yönettiği okuma tiyatrosu kurgusuyla 'Kediler Bataklığı'nda Demet Evgar, Tuğrul Tülek, Yeşim Koçak'la sahneye çıkmıştı.