Oyuncu Taner Ölmez, Senaryo Sohbetleri'nin konuğu oldu:

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Moderatörlüğünü yönetmen Bora Talat Oyacı'nın yaptığı "Oyuncu Gözüyle Senaryo" başlıklı söyleşi TÜRSAK YouTube kanalında gerçekleştirildi.

Ölmez, söyleşide, oyuncu olmaya ortaokul yıllarında izlediği bir tiyatro oyunundan sonra karar verdiğini belirterek, oyuncular açısından tiyatro oyunlarını, kendilerini geliştirmek için antreman sahası olarak gördüğünü söyledi.

Oyunculuğu bir yetenek olarak değerlendirdiğini ifade eden Ölmez, "Oyunculukta okulun ve eğitimin tabii ki bir etkisi vardır ancak okulun tek başına çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Yetenek çok önemli bence. Beni tiyatro okumak ya da sahnede oynamaktan ziyade tiyatronun kokusunu solumak, orada bulunmak mutlu ediyor. Benim oynamak istediğim rolleri kendi seçebilmek gibi bir şansım oldu. Bu yüzden mutsuz olma durumu yaşamadım." dedi.

Ölmez, kariyeri boyunca hep kendini geliştirebileceği farklı rolleri seçmeye özen gösterdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Oyuncular, başarılı olduğu rolün devamı niteliğinde teklifler alıyor maalesef. Ancak ben buna direniyorum. Bu yönde çok teklif aldım ama 'ben geçen sene bunu oynadım yani' diye cevap veriyorum. Oyuncunun kolaya kaçmaması gerekir. Aynı işlerin içinde olmamak, farklı projeler yapmak için elimden geldiğince direniyorum. Kendimi çok net biliyorum bu konuda, kariyerime ufak ufak, sağlam adımlarla devam etmek istiyorum. Bugünkü işim bittikten sonra da hemen bir başka işin içinde göremeyebilirsiniz beni. Bana gerçekçi gelmiyor. Ben bütün kış otizmli bir genci oynadıktan sonra yazın da aynı teklifleri alıyorum. Neden sinema filmi olarak bunu yapalım ki, başka bir şey istesenize benden. Beni biraz tanıyamamışlar."

- "Oyunculuk mahcup insanın intikamıdır"

Rol model olarak geçen eylül ayında hayatını kaybeden usta oyuncu Süleyman Turan'ı aldığını aktaran Ölmez, Süleyman Turan'ın kültürlü ve entelektüel bir oyuncu olduğunu dile getirdi. Turan'ın "Oyunculuk mahcup insanın intikamıdır." sözünü çok beğendiğini de vurgulayan Taner Ölmez, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Ben onun jenerasyonundan kime sorarsam Süleyman Turan'ı, 'ah Süleyman ah' derlerdi. İnanılmaz yetenekli bir adam ama bir şekilde kendini hep geri çekmiş, çok gizemli birisi. Araştırdıkça şaşırıyorsun. Süleyman Turan'a Allah rahmet eylesin. Ben otizmli doktor rolü için çok fazla insanla çalıştım. Önce otizmi bilen kimler varsa onları araştırdım. Sonra otizmli çocuklarla buluşmaya başladım. Bazılarının evlerine gittim. Aynı zamanda bir oyuncu koçuna ihtiyacım oldu. Yapmak istediğim şeyleri birilerine göstermem gerekiyordu. Tek başıma çünkü çok fazla karıştırırdım. Hem oyuncu koçu hem otizmli çocuklar ve bireylerle görüşme sürecimin sonucunda karakter ortaya çıktı. Zor bir süreçti tabii ki anlatmak biraz zor açıkçası."

Ölmez, izleyicilerden gelen soruları da yanıtladığı programda, bir izleyicinin "Sinemaya uyarlansa hangi roman kahramanını canlandırmak isterdiniz?" sorusuna, "Rus yazar Fyodor Dostoyevski'nin Suç ve Ceza romanındaki Raskolnikov karakterini kendime çok yakın hissediyorum. Onu canlandırmayı çok isterim." şeklinde cevap verdi.

Dizi oyunculuğu ile sinema oyunculuğu arasında çok fark olmadığına vurgu yapan genç oyuncu, kaliteli yapımların ortaya çıkmasında senaryo ve oyuncu kadrosunun çok önemli olduğunu kaydetti.