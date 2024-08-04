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        Haberler Magazin Oyuncu Hakan Yılmaz'ın babası Necdet Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı - Güncel Magazin Haberleri

        Hakan Yılmaz'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

        Oyuncu Hakan Yılmaz'ın hayatını kaybeden babası Necdet Yılmaz, Muğla'nın Bodrum ilçesinde toprağa verildi. Babasını kaybetmenin acısını yaşayan Hakan Yılmaz, "Babamız uzun süredir rahatsızdı, biraz yatağa bağımlıydı. Zaten bekliyorduk, çok acı çekmeden huzur içinde aramızdan ayrıldı. İnşallah, mekanı cennet olur. Ona huzur, bize hasret oldu" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 15:42 Güncelleme: 05.08.2024 - 10:43
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          Hakan Yılmaz'ın babası Nejdet Yılmaz, cumartesi günü saat 06.00 sıralarında Yalıkavak Mahallesi'ndeki evinde organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Necdet Yılmaz için dün öğle namazına müteakip Yalıkavak Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

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          Cenazeye Hakan Yılmaz'ın yanı sıra; oyuncu Necmi Yapıcı, senarist - yönetmen Gani Müjde, Yılmaz ailesinin yakınlarıyla çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazı öncesi Yılmaz için helallik alındı. Kılınan namazın ardından Yılmaz'ın cenazesi, Sandıma Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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          "ONA HUZUR, BİZE HASRET OLDU"

          Babasını kaybetmenin acısını yaşayan Hakan Yılmaz; "Babamız uzun süredir rahatsızdı, biraz yatağa bağımlıydı. Zaten bekliyorduk, çok acı çekmeden huzur içinde aramızdan ayrıldı. İnşallah, mekânı cennet olur. Ona huzur, bize hasret oldu. Haberi çekimdeyken aldım ve hemen buraya geldim" dedi.

        • 5

          "ÇOK SEVDİĞİM BİR AĞABEYDİ"

          Oyuncu Necmi Yapıcı ise "Necdet amcayı 25 yıldır tanıyorum. Çok sevdiğim bir ağabeydi, uzun zamandır rahatsızdı. Mekânı cennet olsun. Diyecek bir şey yok hayat böyle bir şey, yaşlılığa ya da gençliğe bakan bir şey değil" diye konuştu.

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