Bu akşam 'Erkek Arkadaşım Bir Feminist' adlı oyunumuzu yine büyük bir heyecanla oynarken; bir anda düşen tansiyonumdan dolayı mecburen oyunu bitirmek zorunda kaldık. Durumu anlayışla karşılayan ve alkışlamaya devam eden anlayışlı seyircilerimize, elimi sıksıkı tutup destek veren canım partnerim Fırat Tanış'a yürekten teşekkür ediyorum.