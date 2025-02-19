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        Haberler Magazin Oyuncu Emin Gümüşkaya için tören düzenlendi - Magazin haberleri

        Emin Gümüşkaya için tören düzenlendi

        İstanbul'da hayatını kaybeden tiyatro ve dizi oyuncusu Emin Gümüşkaya için cenaze töreni düzenlendi. Gümüşkaya'nın cenazesi Üsküdar'da düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Bursa'ya gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 15:37 Güncelleme: 19.02.2025 - 15:38
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        "Hepimizin babası gibiydi"
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        Tiyatro ve dizi oyuncusu Emin Gümüşkaya, tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti.

        Akciğer yetmezliği nedeniyle vefat eden oyuncu için bugün Üsküdar'daki Devlet Tiyatroları Tekel Sahnesi'nde tören düzenlendi.

        Törene oyuncu Zafer Algöz ve Gümüşkaya'nın şehir tiyatrolarından oyuncu arkadaşları katıldı. Az sayıda kişinin yer aldığı törenin ardından Emin Gümüşkaya'nın cenazesi, yarın Bursa'da yapılacak tören ve ardından kılınacak cenaze namazı için alkışlarla memleketine uğurlandı.

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        Gümüşkaya, 'Çocuklar Duymasın' dizisindeki 'Seyyar Tayyar' rolüyle geniş çevrelerce tanınmıştı.

        "BU MESLEĞİ AŞK İÇİN YAPARDI"

        Törende konuşan oyuncu Zafer Algöz, "Bursa Devlet Tiyatroları'nın açtığı gençlik tiyatrosu kurslarına gittiğimizde hepimizin babası gibiydi. Bu mesleği para kazanmak için değil, aşk için yapan ender şanlı insanlardan biriydi. Hatta bir gün, 'Oğlum, biz birlikte kaç tane oyunda oynadık, turneler yaptık. Devlet Tiyatrosu'nda ben oyunlar oynadım, bir 'Seyyar Teyyar' oynadım. Herkes beni öyle tanıdı, ne kadar vefasız bir meslek bu' dedi. Onunla olan gönül bağım başkadır. Elbette Devlet Tiyatroları'nda, sinema çevresinde birçok insanla, birçok meslek büyüğümle tanışma, çalışma şerefine nail oldum. Ama tıpkı rahmetli Nur Subaşı gibi, rahmetli Semih Sergen gibi Emin ağabey de fabrikası tarafından bir tane üretilmiş ve artık fabrikası kapatılmış kıymetli bir adamdı" ifadelerini kullandı.

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        #emin gümüşkaya
        #Zafer Algöz

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