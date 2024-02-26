Oyuncu Chris Gauthier hayatını kaybetti
Bir dönem ABD'de yayımlanan 'Once Upon a Time' dizisindeki 'William Smee' rolüyle tanınan Kanadalı aktör Chris Gauthier, 48 yaşında hayata veda etti
'Once Upon a Time'ın yanı sıra 'Smallville' ve 'Eureka' gibi dizilerle izleyiciler karşısına çıkan Kanadalı aktör Chris Gauthier, bir süredir mücadele ettiği hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi.
Colin O'Donoghue
48 yaşında hayatını kaybeden oyuncunun ölümünü 'Once Upon a Time'da rol arkadaşı Colin O'Donoghue duyurdu: Huzur içinde yat Chris! Kalbim kırıldı! Özleneceksin kardeşim! Sen gerçek kaptandın!
ChrisGauthier evli ve iki çocuk babasıydı.