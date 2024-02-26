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        Haberler Dünyadan Oyuncu Chris Gauthier hayatını kaybetti - Magazin haebrleri

        Oyuncu Chris Gauthier hayatını kaybetti

        Bir dönem ABD'de yayımlanan 'Once Upon a Time' dizisindeki 'William Smee' rolüyle tanınan Kanadalı aktör Chris Gauthier, 48 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 12:47 Güncelleme: 26.02.2024 - 12:47
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        Hayatını kaybetti
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        'Once Upon a Time'ın yanı sıra 'Smallville' ve 'Eureka' gibi dizilerle izleyiciler karşısına çıkan Kanadalı aktör Chris Gauthier, bir süredir mücadele ettiği hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi.

        Colin O'Donoghue

        48 yaşında hayatını kaybeden oyuncunun ölümünü 'Once Upon a Time'da rol arkadaşı Colin O'Donoghue duyurdu: Huzur içinde yat Chris! Kalbim kırıldı! Özleneceksin kardeşim! Sen gerçek kaptandın!

        ChrisGauthier evli ve iki çocuk babasıydı.

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        #Chris Gauthier

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