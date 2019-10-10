Oyuncu Çağla Demir, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yalnız başına geldiği alışveriş merkezinde alışveriş yapan güzel oyuncu, şu sıralar dinlendiğini ve herhangi bir proje teklifini henüz kabul etmediğini dile getirdi.

Yaklaşık dört saat kadar kışlık alışveriş yapan Demir, daha sonra bir kafeden kahve alıp kendi aracıyla alışveriş merkezinden ayrıldı.