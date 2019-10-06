"HAYATIMDA HİÇ BU KADAR MUTLU OLMAMIŞTIM"

Hardal, nişan töreninin ardından gelen tebrik mesajlarına sosyal medya hesabından, "Bugünümü, heyecanımı benimle paylaştığınız için hepinize tek tek teşekkür ederim. Hayatımda iç bu kadar mutlu olmamıştım, hiç bu kadar güzel hissetmemiştim. Sizinle paylaşmakmış nasibim. Tanıdığınız, bildiğiniz Berkay olarak hayatıma devam edeceğim ve desteğinizi her zaman arkamda hissedeceğim. Tekrar çok çok teşekkür ederim hepinize, iyi ki varsınız..." sözleriyle teşekkür etti.