Ayten Soykök'ün neden olduğu kazada yaralananlar oldu. Ünlü oyuncunun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Taksim Kuloğlu Mahallesi’nde kaza yaptı. Edinilen bilgiye göre ünlü oyuncu Ayten Soykök, 34 BPK 601 plakalı otomobiliyle semtin sokaklarında seyretmeye başladı. Ara sokaktan caddeye dönüş yapan Soykök, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yolda yürüyenlerin arasına daldı. Araç, kafeteryanın ön duvarlarına çarparak durabilirken, nişanlısıyla yolda yürüyen diyetisyen Yaren Kuzgun bacağından ve elinden, aracın önündeki bir adam ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan Yaren Kuzgun, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı. Kaza anında otomobilin önüne zıplayarak hafif yaralı kurtulan adam ise ayakta tedavisinin yapılmasının ardından taburcu edildi. Öte yandan polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparak kazanın neden meydana geldiği yönünde rapor hazırladı. Ayten Soykök, ifadesinin alınması ve “taksirle yaralama” suçundan adli işlem yapılmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

"KILPAYI KURTULDUM"

Kazadan kıl payı kurtulan Dilan Su Köknaroğlu, “Yan dükkandan çıkıp buraya sipariş vermeye geliyordum. Çıktığım anda arkamda bir gürültü duydum. Arkamı döndüğüm de arabanın bize geldiğini gördüm. Ondan sonra kendimi bu dükkana attım, kıl payı kurtuldum. Benim arkamdaki beyefendide arabanın üzerine atlayıp kendini yere atıp kurtuldu. Onda da büyük bir ihtimal hasar vardır diye tahmin ediyorum. Arabanın sürücüsü Ayten Soykök’müş ve oyuncuymuş. Bende panik halindeydim ama yardımcı olmaya da çalıştılar. Sonra biz polisi çağırdık. Polis ekipleri ve ambulans geldi ve yardımcı oldular. Yoldan nişanlısıyla geçen hanımefendiye ve ön tarafındaki beyefendiye çarptı. Durumları genel olarak iyiydi. Öndeki adam ayakta tedavi oldu. Diğer kadın ise hastaneye kaldırıldı.