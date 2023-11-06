"OYUNCAKLARIMLA ŞU ANA KADAR 20 ÜLKEYE GİTTİK"

Ulaş Şentürk, "Oyuncak toplamaya profesyonel olarak 1996 yılında başladım. Şu an elimde bin 200 parça oyuncak var. Bir dönemler koleksiyonum olan bu oyuncaklar şimdilerde fotoğrafçılık malzemem haline dönüştü. Son 10 yıldır gittiğim yabancı ülkelere oyuncaklarımı da yanımda götürerek fotoğraflarını çekiyorum.