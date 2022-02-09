Oyuncak Müzesi’ne giriş plastik atıklarla

İstanbul Oyuncak Müzesi’ne giden çocuklar yanlarında getirecekleri plastik atıkları giriş bileti olarak kullanıp müzeyi ücretsiz gezebilecek. Peki bu nasıl olacak?

Okul Dışarıda Günü’nde çocukların çizdiği resimden ilhamla, OMO, geri dönüşüm konusunda farkındalığı artırmak için ayrıştırılmış plastik atıkları kullanarak sıra dışı bir enstalasyona imza attı.

“Çocukların geri dönüşüm yapılan temiz bir gezegen hayali resimlerde kalmasın” çağrısında bulunan markanın sanatçı Şevval Konyalı iş birliğiyle hazırladığı çalışma Kadıköy, Taksim ve Gayrettepe Metro istasyonlarından sonra 4 Şubat’tan itibaren İstanbul Oyuncak Müzesi’nde sergilenmeye başlandı.

12,13,19 ve 20 Şubat tarihlerinde 0-15 yaş arası çocuklar yanlarında getirecekleri plastik atıkları giriş bileti olarak kullanıp müzeyi ücretsiz gezebilecek.

Tamamı ayrıştırılmış plastik atıklardan oluşan enstalasyon bir ay boyunca İstanbul Oyuncak Müzesi’nde sergilenecek. Sanatçı Şevval Konyalı imzasıyla Okul Dışarıda Günü’nde çocukların çizdiği “geri dönüşüm yapılan temiz bir gelecek” hayalinden ilham alan eser, 900 plastik şişeye yeniden hayat veriyor ve temiz dünyanın üzerinde yeşeren hayatı sembolize ediyor. Çalışma, 4 Şubat - 4 Mart tarihleri arasında İstanbul Oyuncak Müzesi’nde sergilenecek.

Plastik Atık Getiren Çocuklara Giriş Ücretsiz

Okul gezileri ve grup etkinlikleri hariç, aileleriyle bireysel ziyarette bulunan 0-15 yaş aralığındaki çocuklar, 12-13 Şubat ve 19-20 Şubat tarihlerinde bu atık ünitelerine getirecekleri bir plastik atıkla müzeye ücretsiz giriş yapabilecek.