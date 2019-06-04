Oyna Kazan kopyası bugün ilk yüz naklinden geldi. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 19:00 ve 21:30’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. İşte, 4 Haziran saat 21.30 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı...

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU 4 HAZİRAN

Türkiye’de ilk yüz nakli ne zaman yapılmıştır?

Oyna Kazan yarışması saat 21.30'da

OYNA KAZAN 4 HAZİRAN KOPYASI CEVABI: 21 OCAK 2012